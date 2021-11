52 Meter lange italienische Superyacht VIANNE akzeptiert alle wichtigen Kryptowährungen und NFTs (Non-Fungible Tokens) als Zahlungsmittel für Verkauf und Charter

Fort Lauderdale, Florida (ots/PRNewswire) - Erste zum Verkauf stehende Superyacht, die NFTs als Zahlungsmittel akzeptiert

Der Eigentümer der in Italien gebauten Benetti-Superyacht VIANNE (52 Meter), einer Motoryacht, die vollständig mit einem Hubschrauberlandeplatz und einem Sky Deck-Whirlpool ausgestattet ist, hat bestätigt, dass nach einer Anzahlung von 10 Prozent in Papiergeld (EUR/USD), die Restzahlung für den Verkauf der Superyacht VIANNE in jeder wichtigen Kryptowährung geleistet werden kann, einschließlich: BTC, ETH, DOGE, SOL, FTM, BNB und alle führenden NFT einschließlich: Cryptopunks, BAYC Apes.

Die VIANNE, die für 8.900.000 EUR zum Verkauf steht, ist eine renommierte Superyacht mit Stahlrumpf und Aluminiumaufbau, die nach ABS-Klassifizierung gebaut wurde und deren Außendesign von Stefano Natucci stammt. Die Superyacht mit transatlantischer Reichweite wurde kürzlich auf der italienischen Werft Arpeca technisch und kosmetisch komplett überholt und hat 2021 ihre letzten Klassen- und Flaggenbesichtigungen abgeschlossen. Sie ist kommerziell klassifiziert und steht für Charterfahrten zur Verfügung. Die VIANNE kann 12 Gäste in 5 Kabinen beherbergen und wird von 12 erfahrenen Besatzungsmitgliedern unter der Leitung des angesehenen italienischen Kapitäns Alberto Zambelli geführt. Vor kurzem erhielt sie außerdem neue Möbel der Marke Ralph Lauren für den Innen- und Außenbereich sowie eine Auffrischung ihrer Wasserspielzeuge, darunter eine neue Wasserrutsche und ein schwimmendes Wasserdeck mit Pool.

Während Zahlungen mit Kryptowährungen in der Yachtbranche zunehmen, wäre die VIANNE damit die größte Yacht, die jemals mit NFTs gekauft wurde. Dies ist eine aufregende Aussicht für viele potenzielle Käufer aus aller Welt und stellt eine einzigartige Gelegenheit für eine Yacht dieser Größe dar, nur in NFTs verkauft zu werden. Die VIANNE kann nach Vereinbarung in der Karibik und in Florida besichtigt werden. Käufer und Makler können sich für weitere Informationen gerne an ihre Handelsvertreter wenden. Die VIANNE ist in diesem Winter auch auf dem Chartermarkt zu einem Preis von 196.000 USD pro Woche in der Karibik verfügbar.

Youtube Video von VIANNE: https:// www.youtube.com/watch?v=15LUUlvy0oU

Weitere Informationen und Fotos/Videos von VIANNE finden Sie unter www.myvianne.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter sale @ myvianne.com / charters @ myvianne.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1697399/Photo_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1697400/Photo_1.jpg