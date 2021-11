"Milborn Spezial“ zu sexueller Belästigung mit Wagner, Scharf, Alexa – Dienstag, 30.11., 21:15 Uhr auf PULS 4

PULS 4 Infodirektorin Corinna Milborn spricht mit den drei ehemaligen oe24 bzw. Ö24-Mitarbeiterinnen über ihren Kampf gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

Wien (OTS) - Die drei Moderatorinnen Raphaela Scharf, Katia Wagner und Angela Alexa haben mit ihren Vorwürfen gegen Medienmanager Wolfgang Fellner (oe24, Österreich) Österreichs Medienszene erschüttert und aufgerüttelt: Raphaela Scharf trat als mutmaßlich Betroffene an die Öffentlichkeit, nachdem Wolfgang Fellner sie entlassen und auf Unterlassung geklagt hatte. In den folgenden Gerichtsverfahren berichteten die Moderatorinnen Katia Wagner und Angela Alexa als Zeuginnen ebenfalls von sexueller Belästigung durch Wolfgang Fellner, der alle Vorwürfe bestreitet und eine Serie von negativen Artikeln über Wagner veröffentlichte.



Nun hat Fellner in erster Instanz zwei Gerichtsverfahren in der Causa verloren und ist in Berufung gegangen. In einem „Milborn Spezial“ spricht die PULS 4 Infochefin mit den drei Frauen über ihre Erfahrungen und darüber, wie sie den Kampf gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz weiterführen wollen. Wolfgang Fellner ist ebenfalls zu einem Milborn Spezial zum Thema eingeladen, leider hat er bisher nicht zugesagt.



„Milborn Spezial – Die Causa Fellner“

Dienstag, 30.11., 21:15 Uhr PULS 4

Moderation: Corinna Milborn

