Benefizkonzert der MÜNZE ÖSTERREICH zugunsten der CARITAS ÖSTERREICH

Mittwoch, 8. Dezember 2021, um 15.00 Uhr im Porgy & Bess Live Übertragung https://porgy.at/events/10728/

Es ist wichtig, dass wir für eine gerechte Zukunft eintreten, wo alleKinder faire Chancen haben.“ so Caritas Präsident Michael Landau. Caritas Präsident Michael Landau 2/2

"Wir leben in schwierigen Zeiten, viele Menschen hat das Glück verlassen, deswegen haben wir die heurige Neujahrsmünze dem Wienerlied "s'Glück is a Vogerl" gewidmet und veranstalten im Porgy & Bess ein Benefizkonzert, zu dem Zweck, Spenden für Caritas Österreich zu sammeln." so der Generaldirektor der Münze Österreich AG, Mag. Gerhard Starsich.

„Das Glück is a Vogerl, es lasst sich schwer fangen, aber fortgeflogen is glei,“ so das Motto des Benefizkonzerts zugunsten der Caritas Österreich, eine Institution die sich mit aller Kraft gegen die verheerenden sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie stemmt. Der Erlös aus dieser Veranstaltung fließt zu 100 Prozent in das Caritas-Projekt “Ein Schlafplatz für eine Mutter und Kind“.

Verbringen Sie mit uns ein paar schöne Stunden mit Wienerischer Musik, und tun Sie zugleich etwas Gutes! Das Glück mag ein Vogerl sein, ein Glück ist aber auch ein JEDER, DER HILFT.

Durch das Programm führt Karl Ferdinand Kratzl, der Enkel des Urhebers s'Glück is a Vogerl.

Das Programm:

Die Strottern

Klemens Lendl: Violine, Gesang David Müller: Gitarre, Gesang



Kainrath – Havlicek – Mayer – Tunkowitsch

Tini Kainrath: Gesang, Peter Havlicek: Kontra Gitarre, Bertl Mayer: Harmonica, Nikolai Tunkowitsch: Violine



Gesangskapelle Hermann

Simon Gramberger, Simon Scharinger, Stephan Wohlmuth, Joachim Rigler, Bernhard Höchtel: Gesang



Sie können während des Konzerts live via Porgy & Bess "Pay as you wish" spenden oder direkt an die Caritas: https://www.caritas.at









Das Konzert findet statt am Mittwoch, dem 8. Dezember 2021, um 15.00 Uhr im Porgy & Bess, Wien statt und wird live übertragen: https://porgy.at/events/10728/

Datum: 08.12.2021, 15:00 - 17:00 Uhr

Ort: Porgy & Bess, Wird live übertragen!

Riemergasse 11, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.muenzeoesterreich.at/wissen/infothek/benefizkonzert-zugunsten-caritas-2021

