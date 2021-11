Sodexo begrüßt Ruf nach erneuter Umwandlung von Firmenfeiern in Gutscheine

Neuer Lockdown macht „Weihnachtsfeier-Gutscheine“ zum notwendigen Mittel, um Auswirkungen auf Gastronomie und Handel zumindest teilweise abzufedern.

Wien (OTS/LCG) - Als führender Anbieter von Gutscheinlösungen unterstützt Sodexo den Ruf des Wirtschaftsbundes, Unternehmen auch heuer wieder die Möglichkeit zu bieten, den Steuerfreibetrag für Firmenfeiern auf Gutschein-Geschenke für Mitarbeiter umzuwandeln. Rasant steigende Infektionszahlen haben das Land fest im Griff und zwingen die österreichische Bundesregierung zum erneuten Ausruf eines Lockdowns. Damit werden Weihnachtsfeiern auch heuer nicht stattfinden können, die für das wertschätzende Miteinander in Firmen einen besonderen Stellenwert haben. Gastronomie und Handel sind erneut mit dramatischen Umsatzeinbußen konfrontiert. Von der Wiederholung der sogenannten Weihnachtsfeier-Gutscheine würden nicht nur Mitarbeiter selbst profitieren. Der zusätzlich gewährte Steuerfreibetrag in Höhe von 365 Euro, der zum gewohnten Freibetrag von 186 Euro in Form von Gutscheinen pro Mitarbeiter und Jahr hinzukommt, setzte bereits im Vorjahr wichtige Impulse für die von der Pandemie schwer getroffene Wirtschaft.

„Sehr viele Firmen haben im Vorjahr die Möglichkeit genutzt, über die ‚Weihnachtsfeier-Gutscheine‘ Wertschätzung und Solidarität auszudrücken. Ein spürbarer Mehrwert für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der mit dem Sodexo Geschenk Pass und seinen landesweit über 12.000 Annahmestellen in der Gastronomie und im Handel direkt ankommt“ , ist sich Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits & Rewards Services Austria, sicher.



Der Sodexo Geschenk Pass kann bequem im Webshop bestellt werden. Der zur Verfügung gestellte steuerfreie Betrag pro Mitarbeiter ist innerhalb des Rahmens frei wählbar.

Weitere Informationen auf sodexo.at

