Das Traummännlein ist wieder da – auf Radio Wien

Wien (OTS) - Auch in der Welt des Traummännlein hat der Winter Einzug gehalten. Und so gibt es auf Radio Wien von 1. bis 23. Dezember winterliche und teils auch vorweihnachtliche neue Geschichten. Am Beginn steht natürlich auch diesmal die so markante Anfangsmelodie von Norbert Pawlicki.

Die Geschichten handeln etwa vom Wurzelsepp, von Bernd, der majestätischen Silbertanne, sie erzählen vom vergesslichen Eichhörnchen, oder auch dem kleinen grünen Drachen, der es einfach nicht schafft, Feuer zu speien.

Zum Zuhören sind freilich nicht nur Kinder eingeladen, sondern auch alle Erwachsenen, die sich gerne an ihre Kindheit zurückerinnern, oder einfach für ein paar Minuten eintauchen wollen in diese märchenhafte Welt.

Das Traummännlein: Ab 1. Dezember, immer etwa 5 Minuten vor 19 Uhr.

Wer es nicht schafft, um diese Zeit Radio Wien zu hören, kann das Traummännlein auch auf wien.orf.at im Podcast nachhören.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Wien

Christian Hanak

0043 664 6278628