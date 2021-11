Lotto: Neues Ziehungsgerät produzierte Jackpot – 1,5 Mio. Euro warten

2 Joker nach Dreifachjackpot in Vorarlberg und der Steiermark – je 484.000 Euro

Wien (OTS) - Der neu entwickelte Lotto Ziehungstrichter, der am vergangenen Sonntag bei der insgesamt 3.114. Lotto Sendung erstmals zum Einsatz kam, brachte zwar frischen Wind in die Ziehung, aber noch keinen Sechser Gewinner hervor. Denn seine „Erstlings-Zahlen“ 6, 12, 19, 23, 25 und 26, waren weder auf einem Wettschein angekreuzt noch als Quicktipp auf eine Quittung gedruckt. Damit geht es am Mittwoch um einen Jackpot mit rund 1,5 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 45 gab es einen Sologewinner. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Niederösterreich war mit einem Normalschein erfolgreich und gewann rund 104.000 Euro. Im dritten von sieben Tipps fehlte lediglich die 19 zum Sechser.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus konnte die neue Maschine nicht mit einem Sechser aufwarten. Die 72 Gewinner eines Fünfers, auf die die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt wurde, gewannen jeweils rund 4.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker

Zwei Spielteilnehmer werden den ersten Einsatz der neuen Joker Ziehungstrommel wohl nicht so schnell vergessen, denn immerhin „spuckte“ sie jene Joker Zahl aus, die auch auf ihren Wettscheinen stand. Sie kommen aus Vorarlberg und der Steiermark, knackten mit ihrem „Ja“ zum Joker den Dreifachjackpot und gewannen jeweils rund 484.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. November 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 756.165,13 – 1,5 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 103.972,70 89 Fünfer zu je EUR 1.274,40 212 Vierer+ZZ zu je EUR 160,50 4.739 Vierer zu je EUR 39,80 5.656 Dreier+ZZ zu je EUR 15,00 72.760 Dreier zu je EUR 4,70 191.929 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 12 19 23 25 26 Zusatzzahl 45

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. November 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 72 Fünfer zu je EUR 4.195,20 3.308 Vierer zu je EUR 15,40 48.206 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 6 7 9 22 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. November 2021

2 Joker zu je EUR 483.938,50 7 mal EUR 8.800,00 96 mal EUR 880,00 1.141 mal EUR 88,00 11.158 mal EUR 8,00 110.234 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 6 0 8 6 3

