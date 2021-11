„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Lisa Gadenstätter und Aksel Lund Svindal am 30. November in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit „Pratersterne“ und „Sendung ohne Namen“

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 30. November 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 begrüßen Stermann & Grissemann ORF-Moderatorin Lisa Gadenstätter und, erstmals, Ex-Skirennläufer Aksel Lund Svindal im „WÖ“-Studio. Um 23.15 Uhr erleuchten die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller „DIE.NACHT“. Beim Dacapo sind Florian Scheuba, Bauer & Teichmann, Rudi Schöller und Stefan Haider zu sehen. Und um 23.45 Uhr dreht sich beim Wiedersehen mit der kultigen „Sendung ohne Namen“ alles um „Gemütlichkeit“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

ORF-Journalistin Lisa Gadenstätter kommt zum zweiten Mal ins „Willkommen Österreich“-Studio. Seit ihrem letzten Besuch 2016 hat die ORF-Kollegin die Moderation des ORF-1-Dokuformats „Dok 1“ sowie der Talkshow „Talk 1“ übernommen. In „Dok 1“ erfüllt sie u. a. Ü90-Seniorinnen und -Senioren ihre Lebensträume oder widmet sich Themen wie Armut in Österreich. Für Stermann und Grissemann wechselt die „Talk 1“-Moderatorin die Seite und beantwortet die wie immer messerscharfen Fragen der beiden Talkmaster.

Erstmals zu Gast ist Aksel Lund Svindal. Der norwegische Skirennläufer kann zu seinen Erfolgen im alpinen Skiweltcup 36 gewonnene Rennen, zwei Gesamtweltcupsiege, zwei Olympiasiege und 21 norwegische Meistertitel zählen. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere gewann der sympathische Wintersportler 2021 auch die norwegischen Reality-Show „Mesternes mester“ (deutsch: Meister der Meister). Im Talk mit den „Meistern der Meister der Late Night“ spricht er über Erfolge, Niederlagen und seinen großen österreichischen Konkurrenten Marcel Hirscher.

„Pratersterne“ mit Scheuba, Bauer & Teichmann, Schöller und Haider um 23.15 Uhr

Hosea Ratschiller begrüßt aus dem „Fluc“ am Wiener Praterstern zum Stand-up-Abend für bekannte und vor allem für weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler der Kleinkunstszene. Diesmal mit von der Partie: Florian Scheuba, Bauer & Teichmann, Rudi Schöller und Stefan Haider.

