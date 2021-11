Training trotz Lockdown: FITNESS UNION startet erstes Outdoor-Fitnesscenter in Wien!

Wien (OTS) - Die FITNESS UNION Wien hat auf die aktuellen Lockdown- und Indoor-Beschränkungen erneut reagiert und in 1120 Wien (Hervicusgasse) ein Outdoor-Fitnesscenter eingerichtet. Die Trainingsfläche ist großteils überdacht, dadurch können die Cardio- und Kraftgeräte sogar bei Schneefall verwendet werden. Durch ein klares Sicherheitskonzept und Kontrollen werden alle gesetzlichen Regelungen eingehalten. „Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag, um den von der Bundesregierung verordneten sportlichen Einschränkungen gegenzusteuern. Denn fehlende Möglichkeit des Krafttrainings wirkt sich, vor allem im höheren Alter, negativ auf den Bewegungsapparat - Stichwort Muskelschwund - aus“, so Markus Dittrich, Präsident der Fitness Union Wien.



Bei der FITNESS UNION sorgt ein TrainerInnen-Team für die Einhaltung der jeweils gültigen Covid-19-Regeln. Damit der aktuell gültige 2-Meter-Abstand auch eingehalten werden kann, wird die Auslastung mit einer Online-Anmeldung vorab ( www.fitnessunion.at ) gesteuert. "Die FITNESS UNION legt größten Wert auf die Einhaltung der aktuellen Regeln, damit ein sicherer Trainingsbetrieb gewährleistet ist", so Dittrich. Die FITNESS UNION macht also das, was sie am besten kann: Menschen bewegen!

Dittrich kritisiert, dass in der aktuellen Corona-Debatte die positiven Effekte von Bewegung, und im speziellen von Krafttraining, viel zu wenig beachtet werden. Gerade von der Politik würde er sich mehr Engagement für das Offenhalten von Outdoor- und Indoor-Sportstätten wünschen. „Mit geeigneten Präventionskonzepten wie zum Beispiel einer Steuerung der Auslastung und Besucherströmen kann sich das Infektionsrisiko deutlich minimieren lassen und viel zur Gesundheit der Bevölkerung beigetragen werden“, so Dittrich. Mit dem Outdoor-Krafttraining möchte die FITNESS UNION daher ein Zeichen für einen gesunden Lebensstil auch während des Lockdowns setzen.

