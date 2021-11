Alumni Award der FHWien der WKW erstmals zweifach vergeben

Peter Skerlan, CFO bei Frequentis, wurde in der Kategorie „Professional Achievements“ ausgezeichnet und Maximilian Unger von TheVentury in der Kategorie „Shaping the Future“

Wien (OTS) - Die FHWien der WKW steht für kontinuierliche Karriereentwicklung und Innovation: Das zeigen die Gewinner des Alumni Awards, den die auf Management und Kommunikation spezialisierte Fachhochschule heuer zum 14. Mal verliehen hat. Erstmals wurde die Auszeichnung in zwei Kategorien vergeben.

Auszeichnung für Fach- und Führungskräfte

Der Award in der Kategorie „Professional Achievements“ zeichnet (zukünftige) Fach- und Führungskräfte aus, die national oder international Erfolge in ihrer Branche bzw. ihrem Tätigkeitsfeld erzielen.

Gewinner in dieser Kategorie ist 2021 Peter Skerlan. Er hat das Diplomstudium Unternehmensführung an der FHWien der WKW abgeschlossen. Bereits während des Studiums stieg er als Business Controller bei der Frequentis AG ein. Nach verschiedenen Stationen im Unternehmen bekleidet er heute die Position des CFO und Finanzvorstands. Er verantwortet alle Finanzabteilungen, das Personalwesen sowie weitere zentrale Services wie IT und Recht beim österreichischen Weltmarktführer.

Forderndes Studium hat sich bezahlt gemacht

„Ohne das Studium an der FHWien der WKW wäre ich heute nicht da, wo ich bin“, erklärte Peter Skerlan anlässlich seiner Ehrung mit dem Alumni Award. „Während des berufsbegleitenden Studiums – es war der erste Jahrgang des Studiengangs Unternehmensführung – wurde uns sehr viel abverlangt. Das hat sich jedoch bezahlt gemacht. Ich habe Kontakte knüpfen können, die mich beruflich weitergebracht haben.

Preis für besonders innovative Alumni

In der Kategorie „Shaping the Future“ werden AbsolventInnen ausgezeichnet, die mit ihrer Denkweise und ihren Taten zukunftsweisende Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit finden.

Erster Gewinner in dieser Kategorie ist Maximilian Unger. Er hat den Master-Studiengang Marketing- & Salesmanagement an der FHWien der WKW absolviert. Parallel zum berufsbegleitenden Studium arbeitete er in einer Digitalberatung zu den Themen digitale Transformation und Innovation sowie Kommunikation. 2017 stieg Unger bei TheVentury als Partner ein. Die Innova­tions­agentur hilft Start-ups und etablierten Organisationen, ihre Ideen zu realisieren.

„Studienpläne der FHWien werden stetig weiterentwickelt“

„Der Praxisbezug der FHWien der WKW war für mich ausschlaggebend dafür, mich hier um einen Studienplatz zu bewerben“, blickt Maximilian Unger zurück. „Die gelernte Theorie dann direkt in die Praxis umzusetzen und von Praktikerinnen zu lernen, wie es wirklich läuft, gibt mir heute noch in vielen Situationen Rückenwind.“ Über sein Studium habe er sich ein großes Netzwerk, aber auch viele Freundschaften aufbauen können, die ihn bis heute begleiten, so Unger weiter. „Besonders schön ist es zu sehen, dass die Studienpläne der FHWien stetig weiterentwickelt und an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes angepasst werden.“

Hoher Praxisbezug im Studium als Erfolgsrezept

Mehr als 12.700 AbsolventInnen hat die FHWien der WKW in den 27 Jahren ihres Bestehens schon hervorgebracht. Für viele legte das Studium den Grundstein für Karrieren im In- und Ausland. „Dass viele unserer AbsolventInnen beruflich so erfolgreich sind, macht uns sehr stolz“, freut sich Michael Heritsch, Geschäftsführer der FHWien der WKW. Als Erfolgsrezept bezeichnet er den hohen Praxisbezug der Ausbildung: „Zwei Drittel unserer Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Die Betriebe schätzen die praxisnahe akademische Ausbildung, die unsere Studierenden erhalten“, so Heritsch.

