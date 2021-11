Webinar für KMUs deckt Mythen rund um Fernsehwerbung auf

Wien (OTS) - *Bilder zur Meldung und der Zitatgeber stehen HIER im Pressebereich zum Download zur Verfügung.

Der Mythos, TV-Werbung sei nur was für Global Player mit überlaufenden Marketingkassen, hält sich immer noch hartnäckig. Genau diesen Irrglauben klären die Werbeexperten der IP Österreich Constantin Simon und Michael Pernkopf in einem kostenlosen 30-minütigen Webinar „Crosser Talk - Markenstrahlkraft für KMUs“ am 9.Dezember 2021 auf. Denn wenige wissen, dass man schon mit geringem Budget TV als reichweitenstärksten Marketingkanal nutzen und mit Online-Werbung zu einer crossmedialen Kampagne kombinieren kann. So wird nicht nur die Reichweite maximal ausgeschöpft, sondern auch der Absatz enorm gesteigert. Für österreichische Klein- und Mittelstand Unternehmen eröffnen sich hier neue Chancen, um die Herausforderungen, die mit der voranschreitenden Globalisierung und Digitalisierung einhergehen zu meistern und konkurrenzfähig zu bleiben.

Constantin Simon, Leiter der Unit 3 bei der IP Österreich: "In einem halbstündigen Gespräch werden Online Experte Michael Pernkopf und ich Fragen beantwortet wie: Was kostet Fernsehwerbung wirklich? Was mache ich, wenn ich keinen eigenen Werbespot habe? Bekomme ich Hilfe bei der Mediaplanung? Wie kann ich TV-Werbung mit Online-Werbung kombinieren und das Maximum aus meiner Kampagne herausholen?"

Firmen wie jollydays, EET oder waterdrop haben bereits von Werbespots auf TV-Sendern wie RTL, RTLZWEI, VOX, RTLup, SUPER RTL, ntv, NITRO und Sky Sport Austria profitiert.

Michael Pernkopf ergänzt: „Ziel ist es KMUs die Berührungsängste zu TV-Werbung zu nehmen und weiteren österreichischen Hidden Champions an die Oberfläche zu verhelfen. Weiters zeigen wir, dass man durch den Media-Mix TV und Online seine Zielgruppe am Massenmarkt überall dort erreicht, wo sie ihre medialen Inhalte konsumiert und somit die Reichweite maximiert. Außerdem verlosen wir 1 Mio. Sichtkontakte auf den Top 50 der bekanntesten Websites in Österreich, wie GEO, Schöner Wohnen und Eltern. Also Zuschalten lohnt sich!"

Jetzt zum kostenlosen 30-minütigen Webinar „Crosser Talk - Markenstrahlkraft für KMUs“ am 9. Dezember um 10.00 Uhr anmelden und den ersten Schritt ins Fernsehen setzen.

>> Hier anmelden <<

Über IP Österreich:

IP Österreich ist ein führender crossmedialer Reichweitenvermarkter und bedient mit seinem gattungsübergreifenden Portfolio die steigende Nachfrage nach Multichannel Vermarktungsangeboten am österreichischen Markt. Das Angebot der IP Österreich beinhaltet neben TV - linear und non linear, Addressable TV, Connected TV, Digital-Out-Of-Home, Influencer Marketing auch ein hochwertiges Online Portfolio mit Display und Video sowie den digitalen Produkten der Mediengruppe RTL sowie Gruner & Jahr. Nähere Infos siehe auf www.ip.at

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Renner

katharina.renner @ ip.at

PR & Kommunikation

IP Österreich