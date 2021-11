Giving Tuesday: Hilfe für Jugendliche in Not

Jede Spende an SOS-Kinderdorf am „Tag des Gebens“ (30.11.) gibt Mädchen und Burschen Halt in dieser schwierigen, vierten Corona-Welle.

Wien (OTS) - Jugendliche sind seit Pandemiebeginn stark unter Druck. Anstatt neues auszuprobieren, Freunde zu treffen, Bildungswege zu gehen oder in Berufswelten zu schnuppern, gab es Chaos und Unsicherheit. Der neue Lockdown ist eine weitere, massive psychische Belastung und verstärkt Zukunftsängste.

Am Giving Tuesday sammelt SOS-Kinderdorf in einer 24-Stunden-Aktion für Jugendliche in Not. Junge Menschen, die schon vor Corona krisengebeutelt waren und jetzt zusätzlich Sorge haben, den Anschluss zu verlieren, die Schule nicht zu schaffen, die Ausbildung nicht fortsetzen zu können oder ohne Praktikumserfahrung nicht gut genug zu sein. „Wir befinden uns in einer Zeit, in der Solidarität und Zusammenhalt besonders wichtig sind. Ein großes Dankeschön daher an alle, die beim Tag des Gebens mitmachen und Jugendlichen im SOS-Kinderdorf auch in diesen fordernden Zeiten Halt geben“, so Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf.

Wirksame Hilfe für Jugendliche

966 junge Menschen ab 14 Jahren leben in Betreuungseinrichtungen von SOS-Kinderdorf. Die Mädchen und Burschen werden individuell gefördert und lernen in eigenen Jugend-Wohngemeinschaften schrittweise selbstständig zu werden – vom Aufstehen, Kochen, Wäsche waschen bis hin zum Organisieren des Schul- oder Arbeitsweges. Sie bekommen Hilfe beim Lernen, Beratung bei der Berufswahl und finden Ausgleich bei Freizeitprogrammen[A1] . Mit 18 Jahren sollen sie auf eigenen Beinen stehen, sieht die gesetzliche Regelung vor. Ein Stopp wie durch Lockdowns hat keinen Platz. Die pädagogischen Betreuer*innen-Teams sind in den SOS-Kinderdörfern für die jungen Menschen da, um ihre Sorgen aufzufangen, Mut zu machen und Perspektiven aufzuzeigen.

Partner schaffen mit Verdoppelung besonderen Anreiz

24 Stunden lang werden am 30. November online Spenden für eine nachhaltig gute Zukunft von Jugendlichen gesammelt. Großzügige Partner von SOS-Kinderdorf – Soluto, Bosch Hausgeräte Österreich, Conrad Electronic Österreich und ShoppingCity Seiersberg - liefern einen zusätzlichen Anreiz zum Spenden: Sie verdoppeln die ersten 25.000 Euro, die am Giving Tuesday für die SOS-Kinderdorf Jugendhilfe gespendet werden.



Online Spenden: www.sos-kinderdorf.at/giving-tuesday

