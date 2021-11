NEOS Tirol KO Oberhofer: "Die Wintersaison können wir abschreiben! Jetzt brauchen wir Plan B!"

Oberhofer fordert Regierung auf, der Tourismusbranche endlich reinen Wein einzuschenken!

Innsbruck (OTS) - Die Expertinnen und Experten waren in der Vergangenheit immer sehr deutlich und haben das Infektionsgeschehen in der Vergangenheit und auch jetzt sehr eindeutig vorhergesehen, findet NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer deutliche Worte: „Mag sein, dass die Landesregierung das nicht hören will und die Fakten negiert, aber unter den Voraussetzungen wie sie derzeit pandemisch vorherrschen, können wir die Wintersaison in Tirol abschreiben!“ Der pinke Klubobmann fordert daher die Landesregierung auf: „Den Betrieben endlich reinen Wein einschenken und die Unternehmerinnen und Unternehmer nicht in Dauerschleife vertrösten!“ Schon letztes Jahr ist man von Lockdown zu Lockdownverlängerung geschlittert, so Oberhofer: „Erst hieß es, man wolle die Zahlen vor Weihnachten runter drücken, danach wurde verlängert bis zum Hahnenkamm-Rennen, dann sprach man von Start in den Semesterferien, schließlich gab es noch eine Osterruhe und am Ende gabs den Super-Gau! Diese Hinhaltepolitik ist unverantwortlich und darf man den Unternehmen nicht schon wieder zumuten!“

Landeshauptmann Platter stünde als Tourismusreferent voll in der Verantwortung, so Dominik Oberhofer abschließend: „Wir brauchen einen Plan B wie wir in Tirol mit dem Ausfall der kommenden Wintersaison umgehen. Ich hoffe LH Platter hat den in der Schublade! Ansonsten muss er auf unsere Vorschläge zurückgreifen. Die liegen nämlich schon seit Monaten am Ausschusstisch!" (ER)



