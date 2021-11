Beim "Wir sind 1 Adventkalender" stellen sich Ein-Personen-Unternehmen aus Niederösterreich vor

LR Danninger: Wichtig, auch online präsent zu sein

St. Pölten (OTS/NLK) - "Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Betriebe ein wesentlicher Jahres-Umsatzfaktor! Die Pandemie allerdings macht den Verkauf im Advent heuer wieder besonders herausfordernd. Daher ist es für alle Unternehmerinnen und Unternehmer weiter wichtig, auch online präsent zu sein. Die niederösterreichische Plattform ,Wir sind 1' hat über 37.000 Abonnentinnen und Abonnenten und bietet nun mit dem virtuellen Adventkalender 24 niederösterreichischen Ein-Personen-Unternehmen eine Bühne. An jedem Tag im Advent gibt es für alle jene, die auf der Suche nach persönlichen und regio-nalen Geschenken sind, die Möglichkeit, etwas zu gewinnen und ein niederösterreichisches Unternehmen kennenzulernen. Ich freue mich, wenn viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bei den blau-gelben Ein-Personen-Unternehmen ihre Weihnachtsgeschenke kaufen", informiert Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger über den speziellen virtuellen Adventmarkt.

Zwischen 1. und 24. Dezember stellt "Wir sind 1" 24 niederösterreichische Ein-Personen-Unternehmen in den Mittelpunkt:

Dabei gibt es nicht nur Einblick in den Geschäftsbereich der Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern auch die Möglichkeit, jeden Tag einen Preis von je 100 Euro zu gewinnen. Die 24 Ein-Personen-Unternehmen wurden mittels Gewinnspiel Anfang November bestimmt. Sie sind in ganz Niederösterreich zu Hause und zeigen ihre Produkte und Dienstleistungen in einem eigenen Facebook-Posting beim "Wir sind 1 Adventkalender". "Wir sind 1" ist die digitale Offensive des Landes Niederösterreich, um die Vielfalt der Ein-Personen-Unternehmen aufzuzeigen und zu informieren.

