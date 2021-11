Dringender Aufruf von BM Mückstein: Wer in den vergangenen 10 Tagen im südlichen Afrika war, soll bei der neuen AGES-Hotline anrufen

Behördliche PCR-Tests werden daraufhin durchgeführt und auf Varianten analysiert, freiwillige Quarantäne empfohlen

Wien (OTS) - Im südlichen Afrika tritt seit kurzem ein neuer Subtyp des Coronavirus gehäuft auf – die Virusvariante B.1.1.529. Dies ist ein Grund zu besonderer Vorsicht. Daher gelten ab morgen, 00:00, verschärfte Einreiseregelungen und Landeverbote für Reisen aus Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini.

Zudem wendet sich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein mit einem dringenden Appell an all jene Menschen in Österreich, die vor kurzem im südlichen Afrika unterwegs waren: „Wenn Sie in den vergangenen 10 Tagen aus Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia oder Eswatini zurückgekehrt sind, rufen Sie bitte bei der neu eingerichteten AGES-Hotline 01/2675032 an. Daraufhin erhalten Sie Informationen, wohin Sie sich für eine behördliche PCR-Testung wenden können. Sämtliche Proben werden in Folge auf mögliche Virusvarianten analysiert. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, um eine etwaige Einschleppung der neuen Virusvariante so schnell wie möglich zu entdecken und weitere notwendige Schritte setzen zu können. Wichtig ist: Dies gilt sowohl für ungeimpfte als auch geimpfte Personen, unabhängig davon, ob sie Symptome haben oder nicht. Beobachten Sie Ihren Gesundheitszustand genau, begeben Sie sich, wenn irgendwie möglich, bitte freiwillig in Quarantäne und reduzieren Sie Ihre Kontakte bestmöglich!“

Die Nummer der neu eingerichteter AGES-Hotline lautet 01/2675032. Alternativ können Kontaktdaten und Informationen zur Reisetätigkeit auch per Mail an anfragen@ages.at geschickt werden. Mitarbeiter:innen der AGES melden sich daraufhin mit Informationen zur behördlichen PCR-Testung.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Mag. (FH) Andrea Zefferer, MSc

Pressesprecherin

+43 1 711 00-862431

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at