Hornbach und Turbine Kreuzberg launchen Spryker in Luxemburg und für Bodenhaus

Berlin (ots) - Die Technologieagentur Turbine Kreuzberg vollzieht wichtige Schritte in ihrem gemeinsamen Commerce-Projekt mit der HORNBACH Baumarkt AG. Im Juli 2021 ist im Luxemburger Markt der neue Online-Shop von HORNBACH auf Basis von Spryker Commerce OS gestartet, der sich seither im erfolgreichen Live-Betrieb befindet. In der ersten Jahreshälfte war zuvor bereits in Deutschland sukzessive ein Online-Shop für die neue Marke Bodenhaus ausgerollt worden. Mit Bodenhaus führt HORNBACH ein neues Fachhandelskonzept im Markt ein, speziell für Parkett, Laminat, Vinyl, Fliesen und Terrassenbeläge.

Der HORNBACH-Shop in Luxemburg sowie die Marke Bodenhaus nutzen eine gemeinsame digitale Vertriebsinfrastruktur. Diese basiert auf dem Spryker Commerce OS. Durch den Einsatz von Spryker versprechen sich die Projektpartner HORNBACH und Turbine Kreuzberg einen Zugewinn an Flexibilität und Geschwindigkeit in der Weiterentwicklung der IT-Landschaft des DIY-Champions. Letzteres soll vor allem durch agilere Prozesse bei der Bereitstellung von neuer Software und Updates erfolgen.

"Wir wussten schon vor Projektstart, dass uns in der Zusammenarbeit mit HORNBACH eine starke unternehmerische Vision und ein hohes technologisches Ambitionslevel erwarten würden. Die Live-Gänge in den vergangenen Monaten sind dafür die Bestätigung. Unser Team kann es kaum erwarten, seine Spryker-Erfahrung auch in den kommenden Entwicklungsschritten weiter beweisen zu können", sagt Christopher Möhle, COO von Turbine Kreuzberg.

"Der Launch des Shops in Luxemburg und für Bodenhaus in Deutschland zeigt, dass wir Turbine Kreuzberg richtig eingeschätzt haben. Mit seiner hohen Expertise ist das Team nicht nur eine starke Unterstützung für unsere Kolleginnen und Kollegen im Umgang mit Spryker, sondern unterstützt uns maßgeblich beim Ausbau unserer IT-Infrastruktur", sagt Andreas Wüst, Leiter des Bereichs Kundentechnologie bei HORNBACH.

Spryker liefert HORNBACH nicht nur ein solides technologisches Fundament im Onlinehandel, sondern ermöglicht es, seine digitalen Serviceangebote stärker auszubauen und in kurzer Zeit neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Bestes Beispiel dafür ist Bodenhaus: Parallel zur Markteröffnung in Berlin-Schönweide und Köln-Poll startete der Webshop bereits mit nützlichen Services wie der Reservierung von gewünschten Produkten im Markt.

Turbine Kreuzberg hatte im dritten Quartal 2020 die Zusammenarbeit mit HORNBACH aufgenommen. Initial lag der Fokus auf einem Enabling Service: Die Agentur unterstützte das Projektteam von HORNBACH im Kompetenzaufbau mit Spryker. Inzwischen arbeiten die Entwickler:innen von Turbine Kreuzberg und HORNBACH Seite an Seite in einem gemeinsamen Projektteam an der Implementierung von Spryker.

Zudem optimiert das Agentur-Team den Entwicklungs-Workflow und die CI/CD-Pipeline, inklusive Spryker-Applikations-Testing sowie das Tooling zur Qualitätssicherung. Den reibungslosen Plattformbetrieb stellt Turbine Kreuzberg durch einen 24h-Support für Anwendung und Infrastruktur sicher.

Die Technologieagentur hat seit 2015 vierzehn Projekte auf Spryker-Basis ausgeliefert. Damit zählt Turbine Kreuzberg zu den weltweit erfahrensten Agenturen im Umgang mit Spryker Commerce OS.

Über Turbine Kreuzberg

Turbine Kreuzberg ist eine Technologieagentur aus Berlin. Mit ihrer breiten technologischen Expertise deckt die Agentur den gesamten Lebenszyklus von Applikationen ab. Digitalprojekte setzt sie in den drei Feldern Platform Technology, Application Management und Tech Innovation um. Die Teams von Turbine Kreuzberg unterstützen Unternehmen dabei, Plattformen neu zu implementieren, Applikationen technisch zu betreiben und bestehende Lösungen weiterzuentwickeln. Zudem erprobt die Agentur neu aufkommende Technologien, entwickelt Prototypen zur Marktreife und beteiligt sich an technologischen Forschungsprojekten. Neben dem Hauptsitz in Berlin-Kreuzberg arbeiten die über 90 Technolog:innen an den Standorten Faro (Portugal) und Leipzig. Weitere Informationen unter https://www.turbinekreuzberg.com.

Über HORNBACH

HORNBACH ist ein unabhängiges, familiengeführtes und börsennotiertes Großunternehmen, das im Geschäftsjahr 2020/2021 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2021) einen Umsatzanstieg (netto) um 15,4 Prozent auf 5,5 Mrd. Euro verzeichnete. 1877 gegründet, kann HORNBACH als einziges Unternehmen der Baumarkt-Branche auf eine sechs Generationen überdauernde Firmengeschichte zurückblicken. Derzeit betreibt der Konzern 163 Bau- und Gartenmärkte, zwei Fachmärkte sowie Onlineshops in neun Ländern Europas. Verkaufskonzept und Sortiment sind ganz auf die Bedürfnisse von Projektkunden und Profis ausgerichtet. HORNBACH garantiert seinen Kunden dauerhaft niedrige Preise und ist damit Preisführer in der Branche. Die hohe Qualität der Beratung und der exzellente Service wurden dem Unternehmen in zahlreichen unabhängigen Tests und Studien bescheinigt. Mit Pionierleistungen wie dem ersten kombinierten Bau- und Gartenmarkt (1968), dem ersten Megastore (1980) und dem ersten Baumarkt mit Drive-in (2003) beweist HORNBACH ständig aufs Neue seine Innovationskraft. HORNBACH gilt seit Jahrzehnten als Jobmaschine: Mittlerweile sind über 24.000 Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligt.

