5. MALTESER Kinderhilfelauf 2021 trotz Corona ein voller Erfolg

Amstetten (OTS) - Der beachtliche Erlös des Kinderhilfelaufes in der Höhe von € 16.965,04 wurde in Anwesenheit von Bürgermeister Christian Haberhauer durch Reinhard Gruber vom Verein Heilsport-Team an das Hilde Umdasch Haus übergeben.

Zum 5. Mal bot der Kinderhilfelauf die Möglichkeit „laufend zu helfen“. Coronabedingt wurde heuer zusätzlich zum Laufevent am 03. Oktober 2021, erneut der „Virtual Run“ veranstaltet. Den strengen Corona Sicherheitsbestimmungen entsprechend konnte hier jeder Teilnehmer zwischen 30. September und 03. Oktober 2021 über die Onlineplattform des Kinderhilfelaufes dabei sein.

Bürgermeister Christian Haberhauer bedankt sich bei allen Sponsoren und bei den Läufern für die großartige Unterstützung und betont den hohen Wert der MALTESER Kinderhilfe im Hilde Umdasch Haus für Amstetten.

Durch die Startgebühr und Spenden der Teilnehmer, sowie die Unterstützung der Sponsoren konnte trotz der herausfordernden Umstände die beachtliche Spendensumme von € 16.965,04 übergeben werden.

Als Initiator des mittlerweile traditionellen Kinderhilfelaufes in Amstetten, überreicht Reinhard Gruber, Obmann vom Verein Heilsport-Praxis den Scheck an die MALTESER Kinderhilfe im Hilde Umdasch Haus. Die Spendensumme wird vor allem zur Anschaffung von besonderen Hilfsmitteln und zur Finanzierung von individuellen Therapien für die Kinder verwendet. Hausleiterin Mag. Petra Hellmich und ihr Team bedanken sich auch im Namen der Kinder und Jugendlichen, noch einmal bei allen Organisationen, Sponsoren, Spendern und Läufern für die großartige Unterstützung. „Die Spende ermöglicht uns, unseren kleinen Gästen, die es im Leben ohnehin nicht leicht haben, den Alltag zu verschönern und ihre Lebensqualität wesentlich zu verbessern.“

Rückfragen & Kontakt:

Katrin König

Marketing/PR

MALTESER Kinderhilfe GmbH

Stefan-Fadinger-Straße 34

3300 Amstetten

T: +43 7472 98 201-10

E: koenig @ malteser-kinderhilfe.at

www.malteser-kinderhilfe.at

www.facebook.com/malteser.austria