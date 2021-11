„Achter österreichweiter SCHULRADIOTAG“: Radio aus dem Klassenzimmer

29. November 2021, 09:00 bis 17:00

Wien/Klagenfurt/Innsbruck/St. Pölten/Kirchdorf a. d. Krems (OTS) - Am Montag, 29. November 2021 von 09:00 bis 17:00 ist auf allen freien nicht-kommerziellen Radios Österreichs der „achte österreichweite Schulradiotag“ on air. Schüler:innen aller Schulstufen berichten in Livesendungen, Interviews, und Reportagen aus ganz Österreich wie sie den Schulalltag trotz Corona bewältigen.



Was ist der Gender Pay Gap? Was bedeutet der Begriff Femizid und was muss dagegen getan werden? Und was passiert eigentlich in der Serie Squid Game? Die Schüler:innen der 7. Klassen des KORG Innsbruck haben sich dieser Fragen angenommen. Corona hat uns durch das Jahre 2021 begleitet. Eine Produktion von Campus Radio aus St. Pölten stellt die Frage: „Corona in Schule und Freizeit, und was geht trotzdem?“

Die 2. Klasse der Fachschule für pädagogische Assistenz der Bafep aus Kärnten beschäftigt sich mit den Themen Bionik und Schwarmintelligenz. Eine Schule mit eigenem Radiostudio – wo gibt’s das? Im Bundesschulzentrum in Kirchdorf an der Krems. Hört selbst, was die Schüler:innen mit Radio in der Schule machen.

Das und vieles mehr gibt es zu hören beim „achten österreichweiten Schulradiotag“ in allen freien nicht-kommerziellen Radios Österreichs, im online Livestream und als Podcast zum Nachhören.



Seit 2013 veranstalten die 14 Freien Radios den österreichischen Schulradiotag. An diesem Tag gestalten Schüler:innen aus ganz Österreich Radiosendungen, die auf allen freien nicht-kommerziellen Radios zu hören sind.

Der 8. Österreichweite Schulradiotag 2021

Teilnehmende Radios:

Radio AGORA - Klagenfurt

Campus & City Radio 94.4 - St. Pölten

Freies Radio Freistadt

FREIRAD - Freies Radio Innsbruck

Freies Radio Salzkammergut - Bad Ischl

ORANGE 94.0 - Wien

Radio PROTON - Vorarlberg

Radiofabrik - Salzburg

Radio Helsinki - Graz

Radio OP - Oberpullendorf

Freies Radio B138 - Kirchdorf an der Krems

Radio Freequenns - Liezen & Ennstal

Radio FRO - Linz

Radio Ypsilon - Hollabrunn, Retz & Ernstbrunn

