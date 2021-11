Alex & Angela Pointner und Gottfried Würcher von den „Nockis“ am 26. November zu Gast bei „Vera“

Um 21.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Berührende Geschichten bei „Vera“ – am Freitag, dem 26. November 2021, spricht Vera Russwurm um 21.20 Uhr in ORF 2 mit dem erfolgreichen Skisprungtrainer Alexander Pointner und dessen Frau Angela über den Suizidversuch ihrer Tochter, und Gottfried Würcher von den „Nockis“ erzählt über sein Leben nach dem Herzinfarkt.

Die Gäste von „Vera“ am 26. November:

Friedl Würcher, Star der „Nockis“, ist nach seinem Herzinfarkt im Juli wieder zurück! Bei „Vera“ schildert er die gelungene Rettungskette unmittelbar nach diesem körperlichen Zusammenbruch, aber auch die Konsequenzen für seinen heutigen Alltag und die Angst, die ihn nun immer wieder begleitet; hat er doch bereits seine Mutter und zwei seiner Brüder durch Sekundentod verloren. Würcher, der nächstes Jahr mit seinen „Nockis“ das „40-Jahr-Jubiläum“ feiert, setzt nun auf weniger Termindruck und generell weniger Stress. Ein schwieriges Unterfangen bei einer derart populären Band … aber Würcher erklärt, wie’s gelingen soll!

Die Pointners waren eine sechsköpfige Familie, bis die älteste Tochter an den Folgen eines Suizidversuchs starb. Ursache war eine schwere Depression; eine Erkrankung, an der auch zwei weitere Kinder der Familie litten bzw. leiden. Alex Pointner, der als Trainer der Skisprung-Nationalmannschaft Sportgeschichte geschrieben hat, will nun gemeinsam mit seiner Frau das Thema Depression enttabuisieren – ebenso wie das Thema Suizid; ist der Selbstmord in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen in Österreich doch die zweithäufigste Todesursache.

