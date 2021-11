Die ganze Welt in Wien: Fotobuch ALMOST 2

Fortsetzung der erfolgreichen Reise durch die Bezirke mit Wojciech Czaja

Ich kann mich kaum noch durch Wien bewegen, ohne dass die Almost-Maschine im Hirn mitläuft. Ich bin die ganze Zeit am Schauen, Suchen, Finden, Abgleichen und Assoziieren Wojciech Czaja 1/2

Ich liebe die Unterschiedlichkeit der Stadt und ihre Millionen Facetten, die über die Jahrhunderte entstanden sind Wojciech Czaja 2/2

Wie kann Wien zur ganzen Welt werden – vor allem in Corona-Zeiten?

Architekturpublizist und Stadtbeobachter Wojciech Czaja hat hier eine kreative und zugleich fröhlich-therapeutische Lösung gefunden, um sein Fernweh zu lindern: Seit dem ersten Lockdown erkundet er – unterstützt von seinem iPhone – seine Heimatstadt Wien und findet dabei Orte und Sujets, die ihn an fremde Kontinente und internationale Metropolen erinnern. Wien wurde so zu Almost Tokyo, Almost Bel Air oder Almost Marrakesh. Alles festgehalten in seinem ersten Fotoband Almost – 100 Städte in Wien (2020).

Almost 2 – Fotoserie als Erfolgsgeschichte

Die Resonanz auf diese spezielle «Almost-Fotosammlung» war enorm, sowohl seitens der Medien als auch in der Social-Media-Welt. Das Wien Museum lancierte im Frühjahr 2021 die Instagram-Challenge #AlmostWeltreise – und Hunderte Interessierte posteten ihre eigenen Ideen wie etwa Almost Mailand, Almost Orient oder Almost Edward Hopper’s America. Der neue Bildband Almost 2 – Eine Weltreise in Wien ist nun die logische Fortsetzung dieses Erfolgs – mitsamt den 15 Siegerfotos der Instagram-Challenge.

Das Abenteuer vor der Türe: Der Wiedner Gürtel wird zum Broadway

Für Wojciech Czaja ist der Perspektivenwechsel zur Leidenschaft geworden: « Ich kann mich kaum noch durch Wien bewegen, ohne dass die Almost-Maschine im Hirn mitläuft. Ich bin die ganze Zeit am Schauen, Suchen, Finden, Abgleichen und Assoziieren .»

Beide Bücher, gestaltet als kleine, handliche optische Lesebücher im Taschenbuchformat, laden ein, Gewohntes und Bekanntes neu zu entdecken. Wojciech Czajas Fotoserien sind eine Aufforderung, den Blick zu schärfen und das Abenteuer vor der Haustüre zu suchen. Der Wiedner Gürtel wird dann plötzlich zum Broadway, der Praterspitz zum Panamakanal und die Triester Straße zur Via Appia. « Ich liebe die Unterschiedlichkeit der Stadt und ihre Millionen Facetten, die über die Jahrhunderte entstanden sind .»



Almost 2 – Eine Weltreise in Wien, Edition Korrespondenzen 2021

Almost – 100 Städte in Wien, Edition Korrespondenzen 2020

https://korrespondenzen.at

Kurzbiografie Wojciech Czaja

Wojciech Czaja, geboren 1978 in Ruda Śląska, Polen, ist leidenschaftlicher Reisender und Stadtbeobachter und besuchte bereits mehr als 70 Länder. Er lebt als freischaffender Journalist und Buchautor in Wien und schreibt über Architektur und Stadtkultur – u. a. für Der Standard. Zu seinen jüngsten Buchpublikationen zählen Motion Mobility (2017), 100x18 (2020) und Frauen Bauen Stadt (2021). In der Edition Korrespondenzen erschienen bereits Hektopolis. Ein Reiseführer in hundert Städte (2018) und Almost. 100 Städte in Wien (2020).



Unter dem folgenden Link kann die vollständige Presseunterlage inkl. Bildmaterial heruntergeladen werden: https://we.tl/t-1Q2JF9Mk3t





