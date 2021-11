Mit Uber kostenlos und sicher zur Corona-Schutzimpfung in Wien

Code IMPFENJETZT bis 25. Dezember gültig

Wir wollen einen Beitrag zur Erhöhung der Impfquote leisten und es für Wienerinnen und Wiener so einfach und sicher wie möglich machen, das Impfangebot der Stadt wahrzunehmen. Martin Essl, Uber Österreich 1/2

Der neuerliche Lockdown trifft unsere Branche hart. Umso wichtiger ist es, dass wir alle einen Beitrag leisten, um schnellstmöglich wieder einen Normalzustand herzustellen und die Pandemie gemeinsam zu besiegen. Martin Essl, Uber Österreich 2/2

Für alle in Wien, die zu einer Impfung in einem Wiener Impfzentrum fahren

FahrerInnen erhalten den vollen Fahrpreis, der Zuschuss wird von Uber finanziert

Mit dem Code IMPFENJETZT bekommen Wienerinnen und Wiener bis zum 25. Dezember 2021 eine Fahrt zu einem Wiener Impfzentrum und wieder retour geschenkt (max. 20 Euro Zuschuss je Fahrtstrecke). Damit will die Mobilitätsplattform einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie in Österreich leisten. Die Aktion gilt für einen Erst-, Zweit-, oder Drittstich. Martin Essl, Uber Österreich: “ Wir wollen einen Beitrag zur Erhöhung der Impfquote leisten und es für Wienerinnen und Wiener so einfach und sicher wie möglich machen, das Impfangebot der Stadt wahrzunehmen. ” Der eigentliche Fahrpreis wird von Uber finanziert, die Partnerunternehmen und ihre FahrerInnen erhalten den vollen Fahrpreis. “ Der neuerliche Lockdown trifft unsere Branche hart. Umso wichtiger ist es, dass wir alle einen Beitrag leisten, um schnellstmöglich wieder einen Normalzustand herzustellen und die Pandemie gemeinsam zu besiegen. ”

Die Nutzung der vermittelten Fahrten ist denkbar einfach und ermöglicht pro Person je eine Hin- und Rückfahrt zum bzw. vom Impfzentrum. Für Menschen ohne Smartphone können Familienangehörige die Fahrt mit ihrer App bestellen und sie zur Impfung begleiten. Die bestellte Fahrt muss bei einem der Wiener Impfzentren enden bzw. dort starten. Dazu einfach den Code IMPFENJETZT in der App unter “Geldbörse/Wallet” und “Aktionen” eingeben und schon erhalten Fahrgäste einen Zuschuss von zweimal 20 Euro gutgeschrieben. Es stehen 3000 Codes für Freifahrten zur Verfügung. Um eine sichere Fahrt zu garantieren, sind alle FahrerInnen verpflichtet, einen 3G-Nachweis zu erbringen sowie die geltenden behördlichen Bestimmungen einzuhalten.

Übersicht der Wiener Impfzentren: ​​https://impfservice.wien/corona

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Ebner, Ecker & Partner

E-Mail: a.ebner @ eup.at

Mobil: +43 650 3312755