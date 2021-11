Barbara Stöckl im Gespräch mit Ursula Stenzel, Bernd Lötsch, Ulrike Haidacher und Ulla Konrad

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 25. November um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 25. November 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 die ehemalige „ZIB“-Moderatorin und Politikerin Ursula Stenzel, Umweltschutz-Pionier Bernd Lötsch, Kabarettistin und Autorin Ulrike Haidacher sowie Psychologin Ulla Konrad zu Gast bei Barbara Stöckl.

Ursula Stenzel offenbart in ihrer kürzlich erschienenen Biografie nicht nur Intimes, sondern gibt auch Einblicke in ihre oftmals umstrittenen Entscheidungen. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erklärt die ehemalige „ZIB“-Moderatorin, die 1996 in die Politik zur ÖVP wechselte, warum sie später bei der FPÖ anheuerte. Vergangenes Jahr aus der Partei wieder ausgetreten, spricht sie auch über die aktuelle Rolle der FPÖ in der Corona-Pandemie und Impfdebatte.

Im „ZIB“-Studio bei Ursula Stenzel war Bernd Lötsch einst als Leitfigur der Hainburger-Au-Besetzung zu Gast, fast drei Jahrzehnte später begegnen sie einander also wieder. Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ blickt der Biologe, der als Wegbereiter der österreichischen Ökologiebewegung gilt, anlässlich seines 80. Geburtstags auf sein aufregendes und vielfältiges Leben zurück. Aber auch zu aktuell brisanten Themen nimmt der ehemalige Direktor des Naturhistorischen Museums in Wien Stellung.

Ulrike Haidacher hält der Gesellschaft in ihrem vielbeachteten Debütroman „Die Party. Eine Einkreisung“ schonungslos einen Spiegel vor. Die Idee für dieses Buch ging aus einem ihrer Bühnenprogramme hervor. Seit 2009 mischt die 36-jährige Grazerin – auch im Duo als „Flüsterzweieck“ – die heimische Kabarettszene auf.

Psychologin Ulla Konrad ist auch Vorstandsvorsitzende der Hilfsorganisation Concordia, die mit zahlreichen Sozialprojekten in Osteuropa tätig ist. Die Tochter des früheren Raiffeisen-Generalanwalts Christian Konrad hat es sich zur Aufgabe gemacht, „Kindern gute Lebenswelten zu schaffen“. Wie gelingt dies in diesen schwierigen Zeiten? Wie geht es Kindern zurzeit hier und anderswo?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at