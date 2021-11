„Dancing Stars“: Das große Finale 2021

Am 26. November ab 21.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi, Kristina Inhof & Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl & Vesela Dimova und Jasmin Ouschan & Florian Gschaider: Vier Paare sind noch im Rennen um den Titel! Die Entscheidung, wer bei der 14. Staffel des ORF-Tanzevents als Sieger hervorgeht, fällt am Freitag, dem 26. November 2021, ab 21.20 Uhr live in ORF 1. Dann müssen die „Dancing Stars“ zunächst mit einem Contemporary Dance ihr tänzerisches Können ein weiteres Mal unter Beweis stellen, bevor die Entscheidung – in die neben den aktuellen Jurypunkten und Publikumsvotes auch die entsprechenden Wertungen der vergangenen beiden Shows miteinfließen – fällt, welche drei Paare noch weiter um den Sieg tanzen. Ab 22.30 Uhr zeigen „Die letzten Drei“ bei der „Judges Challenge“ jenen Tanz, den die Jury aus den im Laufe der Staffel bereits absolvierten Tänzen noch einmal sehen möchte. Jene beiden Paare mit den meisten Jury- und Publikumsvotes präsentieren um 23.25 Uhr im großen Finale ihren Showtanz, bevor Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser um 0.05 Uhr in „Dancing Stars – Die Entscheidung“ den Sieger oder die Siegerin beim finalen Publikumsvoting der 14. Staffel verkünden.

Der „Dancing Stars“-Finalabend am 26. November live in ORF 1 im Überblick

Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben im Finale wieder Karina Sarkissova, Maria Santner und Balázs Ekker. Das Publikum kann unter 09010 5909 und der angehängten Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) für den jeweiligen Favoriten stimmen. Die Paarnummern entsprechen nicht der Startreihenfolge.

21.20 Uhr: „Dancing Stars – Die Show“

Alle vier Paare gehen mit einem „Contemporary Dance“ in die erste Entscheidungsrunde des Finalabends:

Paar 02: Kristina Inhof und Dimitar Stefanin tanzen einen Contemporary zu „What About Us“

Paar 05: Bernhard Kohl und Vesela Dimova tanzen einen Contemporary zu „Shivers“

Paar 08: Jasmin Ouschan und Florian Gschaider tanzen einen Contemporary zu „All of Me“

Paar 10: Caroline Athanasiadis und Danilo Campisi tanzen einen Contemporary zu „Always Remember Us This Way“

22.30 Uhr: „Dancing Stars – Die letzten Drei“ – erstes Voting und „Judges Challenge“

Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser verkünden das erste Votingergebnis des Abends. Für jenes Paar mit den wenigsten Punkten von Jury und Publikum ist das Finale vorbei. Anschließend an diese erste Abstimmung gibt es für „Die letzten Drei“ bei der „Judges Challenge“ ein Wiedersehen mit jenem Tanz aus der aktuellen Staffel, den die Jury – Karina Sarkissova, Maria Santner und Balázs Ekker – gerne noch einmal sehen möchte. Außerdem sind alle bereits ausgeschiedenen Paare der 14. Staffel bei einem Tanz-Medley im Showprogramm mit dabei.

Nur „Die letzten Drei“ tanzen bei der „Judges Challenge“:

Paar 02: Kristina Inhof und Dimitar Stefanin tanzen – wenn sie unter den Top 3 sind – einen Jive zu „Livin’ la Vida Loca“

Paar 05: Bernhard Kohl und Vesela Dimova tanzen – wenn sie unter den Top 3 sind – einen Langsamen Walzer zu „Skyfall“

Paar 08: Jasmin Ouschan und Florian Gschaider tanzen – wenn sie unter den Top 3 sind – einen Wiener Walzer zu „Love on the Brain“ Paar 10: Caroline Athanasiadis und Danilo Campisi tanzen – wenn sie unter den Top 3 sind – eine Rumba zu „Havana“

23.25 Uhr: „Dancing Stars – Das Finale“

Das Ergebnis der Jury- und Publikumswertung für die „Judges Challenge“ liegt vor, ein weiteres Paar muss den Bewerb verlassen. In „Dancing Stars – Das Finale“ werden die beiden letzten Titelanwärter bei ihrem Showtanz noch einmal alle Register ziehen, um das Publikum zu überzeugen und „Dancing Stars 2021“ zu gewinnen. Für den Showtanz gibt es keine Jurywertung.

0.05 Uhr: „Dancing Stars – Die Entscheidung“

Der Moment der Entscheidung steht auf dem Programm. Nun werden die Stimmen des Publikums für die beiden Paare ausgewertet und Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser verkünden den „Dancing Star 2021“.

„Dancing Stars“ im ORF – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

„Dancing Stars“ wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Für das blinde und sehbehinderte Publikum werden die Elemente der Bildsprache und die Emotionen im Ballroom durch jeweils zwei Audiokommentator/innen live erlebbar gemacht. Alexandra Kloiber-Kamer, Bernd Kainz und Gregor Waltl begleiten ihr Publikum von der Premiere bis zum Finale, um durch akustische Bildbeschreibungen die Farben und die Machart der Kostüme, die Choreografie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte zu transportieren. Der live gesprochene Audiokommentar wird durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung sowie auf der ORF-TVthek (live und sieben Tage on demand) hörbar gemacht.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Im Web ist dancingstars.ORF.at wieder Anlaufstelle Nummer eins für alle Fans des ORF-Ballrooms. Die multimediale Seite liefert laufend alles Aktuelle, Spannende und Wissenswerte zum Tanzevent. Der „Ballroom-Talk“ mit den originellsten Social-Media-Postings auf Instagram, Facebook und Twitter unter #dancingstars21 wird außerdem während der Show am Freitag zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm beim Auf-der-Couch-Surfen. Die ORF-TVthek bringt alle TV-Shows im Live-Stream und ein On-Demand-Themenschwerpunkt präsentiert das gesamte „Dancing Stars“-Video-Angebot auf einen Blick. Auf ORF extra gibt es zudem noch die Lieblingsrezepte der Stars zum Nachkochen. Und auch auf der „Dancing Stars“-Facebookseite können sich Tanzbegeisterte über das Geschehen vor und hinter den Kulissen informieren. Der ORF TELETEXT berichtet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ ausführlich über den ORF-Ballroom.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at