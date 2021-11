Handelsverband erneuert seine Forderung nach Sonntagsöffnung der heimischen Geschäfte am 19. Dezember

Handel muss am 4. Adventsonntag aufsperren dürfen - auf freiwilliger Basis - für alle Betriebe und Angestellten. Auch WKÖ unterstützt HV-Vorschlag. Appell an Landeshauptleute & GPA

Wien (OTS) - Der Handelsverband begrüßt die aktuelle Diskussion um eine Sonntagsöffnung im Handel am 19. Dezember und erneuert seine Forderung nach einer bundesweiten Sonntagsöffnung am vierten Adventsonntag für alle Handelsbetriebe auf freiwilliger Basis. Immerhin verlieren die heimischen Non-Food-Händler:innen im Lockdown rund 2,7 Milliarden Euro an Umsatz, und das in der wichtigsten Shopping-Phase des Jahres – dem Weihnachtsgeschäft. Helfen würde ein verkaufsoffener Sonntag am 19.12. bestimmt, nachdem der Non-Food-Handel davor mindestens 20 Tage lang Lockdown-bedingt komplett gesperrt ist. Erfreulicherweise hat heute auch die Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien die Forderung des Handelsverbandes aufgegriffen.

HV appelliert an Landeshauptleute & GPA, verkaufsoffenen vierten Adventsonntag zu unterstützen, um Jobs zu sichern

Der vierte bundesweite harte Lockdown ist ein weiteres "Amazon-Förderungsprogramm". Online können die Konsumentinnen und Konsumenten 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche einkaufen. Wenngleich der heimische Handel auch im Online-Shopping immer stärker wird, fließt nach wie vor mehr als jeder zweite Euro ins Ausland ab.

Daher würden wir eine temporäre Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten für das Vorweihnachtswochenende im Sinne der Arbeitsplatzsicherheit begrüßen. "Wichtig ist, dass diese Möglichkeit einer Sonntagsöffnung am 19. Dezember grundsätzlich allen heimischen Händlerinnen und Händlern offensteht, allerdings nur auf freiwilliger Basis sowohl für die Beschäftigten als auch für die Betriebe. Damit könnte der dramatische Umsatzausfall im Weihnachtsgeschäft zumindest ein kleines Stück weit reduziert werden", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Der heimische Handel hat gestern mit großzügigen Tariferhöhungen bei den KV-Verhandlungen ein klares Signal gesendet. Umso mehr sollte es jetzt auch der Gewerkschaft ein Anliegen im Sinne der Arbeitsplatzsicherheit sein, dass möglichst viele Handelsbetriebe den vierten bundesweiten Lockdown wirtschaftlich überstehen. Daher erwarten wir uns auch von der GPA in diesem Fall Bewegung. Der Handelsverband appelliert überdies an die Landeshauptleute, einen verkaufsoffenen vierten Adventsonntag zuzulassen, denn damit geht Jobsicherung einher und keine generelle Liberalisierung.

