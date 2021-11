Universität für angewandte Kunst Wien: Orange The World – Orange The Angewandte

Beflaggtes Zentralgebäude in Orange - UN-Kampagne setzt sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Wien (OTS) - Wenn morgen, 25.11.2021, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, die UN-Kampagne Orange The World wieder startet, wird auch die Universität für angewandte Kunst Wien an ihrem Zentralgebäude am Oskar-Kokoschka-Platz in oranger Farbe erstrahlen. Bis zum 10.12.2021, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, werden ergänzend zur orangen Beleuchtung innen wie außen auch Flaggen in oranger Farbe die Sichtbarkeit unterstützen. "Gewalt an Frauen ist erschreckend gegenwärtig. Deshalb unterstützen wir als Bildungs- und Kunstinstitution die 16-tägige Kampagne, die zur Enttabuisierung des Themas und zu seiner Sichtbarmachung beitragen will", erläutert die Vizerektorin für Forschung und Diversität, Barbara Putz-Plecko, "Die Angewandte schließt sich der weltweiten UN-Kampagne Orange The World mit der Überzeugung an, dass aktiv gegen Gewalt an Frauen, wie und wo auch immer sie geschieht, aufgestanden werden muss."

An den 16 Tagen werden weltweit – auch in Österreich, auch in Wien - viele Gebäude in oranger Farbe beleuchtet, um sichtbare Zeichen gegen physische, psychische und sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen zu setzen. Im Jahr 2020 beteiligten sich rund 200 Gebäude bzw. Institutionen an der Kampagne in Österreich.

