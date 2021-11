AVISO, PK, 2. Dezember: Österreich muss humanitäres Aufnahmeprogramm wiederbeleben

Österreich muss humanitäres Aufnahmeprogramm wiederbeleben



SOS Mitmensch startet am 2. Dezember eine große Initiative für die

Wiederbelebung der humanitären Tradition Österreichs. Österreich ist

derzeit eines von nur neun Ländern in der EU, das in den vergangenen

drei Jahren keine einzige besonders schutzbedürftige Person durch

ein humanitäres Aufnahmeprogramm aufgenommen hat. Das entspricht

nicht der langen Tradition Österreichs als Land, das aktiv besonders

verletzlichen und akut gefährdeten Menschen Zuflucht und eine

Perspektive geboten hat.



Bei der Online-Pressekonferenz vertreten sein werden: der

Menschenrechtsexperte Prof. Manfred Nowak, der Migrationsexperte

Gerald Knaus, die Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin

Judith Kohlenberger, die im Jahr 2015 über ein humanitäres

Aufnahmeprogramm nach Österreich gekommene syrische Englischlehrerin

Salma Youssef sowie Magdalena Stern und Alexander Pollak von SOS

Mitmensch.



Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind sehr herzlich

eingeladen. Aufgrund der aktuellen Virus-Pandemie findet die

Pressekonferenz online statt, eine Anmeldung ist erforderlich! Bitte

an: office @ sosmitmensch.at



Die Zugangsdaten erhalten Sie nach der Anmeldung. Wir bitten Sie

beim Eintritt in den Online-Raum ihren Vor- und Nachnamen anzugeben.



Datum: 2.12.2021, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Online-Raum des Presseclub Concordia (Zoom)

Wien



