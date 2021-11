„Licht ins Dunkel“ 2021: Ö1 unterstützt Lerncafés, Lerntreffs und Lernclubs

Wien (OTS) - Im Rahmen der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“ unterstützt Ö1 heuer Lerncafés, Lerntreffs und Lernclubs. Das schon traditionelle Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ zugunsten von „Licht ins Dunkel“ ist am 5. Dezember ab 13.10 Uhr live in Ö1 zu hören und als Video-Livestream unter https://radiokulturhaus.orf.at/ zu sehen.

Das Ö1-Projekt für „Licht ins Dunkel“ unterstützt heuer Lerncafés, Lerntreffs und Lernclubs. Um Kinder bestmöglich zu fördern, gibt es in zahlreichen Gemeinden Österreichs einschlägige Einrichtungen. Sie nennen sich Lerncafés, Lernklubs oder Lerntreffs und ihr Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler bei ihren Aufgaben und/oder dem Ausgleichen schulischer Defizite zu unterstützen. Die Gründe, warum das notwendig ist, können vielfältig sein. Manchmal sind die Eltern mit den schulischen Belangen ihrer Kinder einfach überfordert, etwa wenn die Familie sehr groß ist oder pflegebedürftige Angehörige zu versorgen sind. Manchmal gilt es, ganz konkrete Handicaps auszugleichen – Legasthenie etwa. Und andere wiederum brauchen einfach Motivationsschübe von allen Seiten. Lockdowns, Schulschließungen, Homeschooling und Klassen in Quarantäne – die Corona-Pandemie hat gerade im Bildungsbereich ihre negativen Auswirkungen gezeigt. Ein paar versäumte Lektionen im Englischbuch, das Einmaleins, das nicht so richtig sitzt – Defizite wie diese können zu gravierenden Lücken führen. Fehlende Grundlagen machen sich in der Folge immer wieder negativ bemerkbar. Werden diese Defizite allerdings zeitnah ausgeglichen, dann entsteht kein Schaden, dann können auch schulisch turbulente Zeiten gut bewältigt werden. Frei nach dem Motto „Bildung gehört gefördert“ unterstützt Ö1 daher heuer Lerncafés, Lerntreffs und Lernclubs in verschiedenen Bundesländern. Hörer/innen, die dieses Vorhaben unterstützen wollen, können auf dem Spendenerlagschein für „Licht ins Dunkel“ bzw. im Internet (lichtinsdunkel.ORF.at) den Verwendungszweck „Ö1“ hinzufügen oder an den Spendentelefonen unter 0800 664 24 12 erklären, dass sie für das Ö1-Projekt spenden möchten – dann wird ihre Spende ausschließlich diesem Projekt zugeführt. Während des gesamten Aktionszeitraums wird Ö1 ausführlich über die Aktion berichten, etwa in „Praxis“ (15.12.) oder in „Lebenskunst“ (19.12.).

Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ für „Licht ins Dunkel“

Am zweiten Adventsonntag, den 5. Dezember findet das Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ für „Licht ins Dunkel“ statt. Ö1 überträgt live ab 13.10 Uhr und auf https://radiokulturhaus.orf.at/ ist die Veranstaltung via Video-Livestream zu sehen. Voller Tatendrang und mit jeder Menge kriminalistischem Spürsinn wird Katharina Stemberger demnächst in der Rolle der resoluten Chefinspektorin Johanna „Joe“ Haizinger in der neuen ORF-Serie „Soko Linz“ ermitteln. Für Spannung sorgt die beliebte Mimin aber schon als Promi-Quiz-Kandidatin in der Weihnachtsausgabe von „gehört.gewusst“. Mit dabei in der prominenten Rate-Riege sind außerdem der Molekularbiologe, Corona-Erklärer und „Science Buster“ Martin Moder, Philosophin Lisz Hirn, die in ihren Büchern und Vorträgen unsere Denkgewohnheiten auf den Kopf stellt, und der Pianist Paul Gulda. Er schlägt gerne Brücken zwischen Klassik, Jazz und Weltmusik und wird auch mit musikalischen Live-Einlagen punkten. In dieser Quiz-Runde wird nicht gegen-, sondern miteinander gespielt – für einen guten Zweck. Doris Glaser und Bernhard Fellinger stellen die Fragen. Jede richtige Antwort wird mit einem Geldbetrag honoriert, der dem diesjährigen Ö1-„Licht ins Dunkel“-Projekt zu Gute kommt. Alle Informationen im Detail sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/lichtinsdunkel.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at