Lockdown verhindert ÖJC-Preisverleihung

Österreichischer Medientag muss wegen Corona verschoben werden – Voraussichtlicher neuer Termin im Jänner 2022

Wien (OTS) - „Wir müssen die Preisverleihungen leider verschieben. Es wäre verantwortungslos, in Zeiten wie diesen die für die Österreichischen Medienpreise Nominierten mit den Kolleginnen und Kollegen der Presse auf engem Raum zu versammeln“, so Prof. Oswald Klotz, Präsident des Österreichischen Journalist*innen Clubs ÖJC. Auch die Überreichung des Dr. Karl Renner Solidaritätspreises an Wikileaks-Gründer Julian Assange muss verschoben werden. Als wahrscheinlichen neuer Termin wurde Mitte Jänner ins Auge gefasst.

Ursprünglich hatte der ÖJC geplant, den Dr. Karl Renner Publizistikpreis, den Prof. Claus Gatterer-Preis, den New Media Journalism Award und den Dr. Karl Renner Publizistikpreis für das Lebenswerk am 13. Dezember im Rahmen des Österreichischen Medientages zu verleihen.

Klotz gab auch seinem Bedauern Ausdruck, dass „die hervorragenden Journalistinnen und Journalisten, die von der Jury nominiert wurden, jetzt noch länger auf die Folter gespannt werden. Ich bitte um Verständnis“.

