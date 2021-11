Worldline stellt für die PSA Payment Services Austria GmbH Kernkomponenten für die digitale Identitätslösung ‚ich.app‘ bereit

Millionenfach bewährte Authentifizierungslösung von Worldline bieten höchste Sicherheit bei maximaler Usability für Endkunden

Wien/Utrecht (OTS) - Worldline (Euronext: WLN) unterstützt die PSA Payment Services Austria GmbH (PSA) weit über den Zahlungsverkehr hinaus und begleitet die PSA auf ihrem Weg als Smart Transaction Provider. Mit den Produkten WL ID Center und WL Trusted Authentication und umfassendem Knowhow im Bereich großer Infrastrukturprojekte liefert Worldline das technische Fundament der neuen digitalen Identität, der einzigartigen ich.app, mit der die PSA 2022 auf dem österreichischen Markt starten wird. Grundlage der innovativen Identitätslösung für jeden Nutzer ist seine bestehende Identifikation als Kunde einer österreichischen Bank. Mit der ich.app werden sich Konsumenten in Zukunft bei Händlern, unterschiedlichsten Serviceanbietern im Internet und bei vielen anderen Gelegenheiten einfach, schnell und ohne weiteren Datenaustausch identifizieren können.

Digitale Identitäten bekommen mit der Omnipräsenz von personenbezogenen Internetanwendungen weltweit eine immer größere Bedeutung, wobei es die Balance zwischen Nutzerkomfort (schnell und einfach) und Seriosität (vertrauenswürdig, hochsicher und DSGVO-konform) zu halten gilt. Die Nutzung bestehender, vertrauensvoller, universell akzeptierter Identifikationen ist dabei ein logischer Schritt. Nichts ist naheliegender, als die umfassende Prüfung, der jeder Kontoinhaber als Bankkunde gesetzlich unterliegt, auch für den Identitätsnachweis heranzuziehen. Dabei entscheidet der Kunde jeweils selbst, welche Daten er mit wem teilt. PSA ist aufgrund ihrer Rolle im Herzen des österreichischen Zahlungsverkehrs ideal positioniert, einen Service zur nationalen digitalen Identität anzubieten. Mit der Unterstützung von Worldline stellt die PSA den österreichischen Unternehmen und deren Kunden ab 2022 eine heimische datenschutzkonforme und vertrauenswürdige Alternative zum Log-in via Google, Facebook usw. zur Verfügung.

Die Zusammenarbeit mit Worldline besteht im Bereich der Zahlungsabwicklung seit 2011. Für die österreichweit bankenbasierte eID-Lösung der PSA bringt Worldline nun spezifische Produkte aus seinem industriellen Umfeld zum Einsatz, die für die PSA auf die spezifischen Anforderungen rund um die ich.app angepasst wurden:

WL ID Center, ein zentraler Authentifizierungsdienst, überträgt die natürliche Identität eines Nutzers eindeutig und in Sekundenschnelle in dessen Online-Benutzerkonto, in diesem Fall die ich.app. Um die Nutzung mit dem Smartphone zu ermöglichen, wird WL ID Center mit WL Trusted Authentication kombiniert. Die Authentifizierungslösung von Worldline ist PSD2 zertifiziert und millionenfach in den e-banking Systemen europäischer Banken sowie zur Online-Autorisierung von Kreditkartentransaktionen im Einsatz.

David Ostah, Managing Director der PSA, sagt: "Um unsere Vision einer vielseitigen Lösung zur eindeutigen Online-Identifikation für Menschen und Unternehmen in die Tat umzusetzen, betreten wir in vielen Bereichen Neuland. Umso mehr schätzen wir die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Processing-Partner in diesem anspruchsvollen Entwicklungsprojekt. Wir freuen uns, dass Worldline ab 2022 auch den laufenden Betrieb für die eID Services übernehmen wird.“

Michael Steinbach, Managing Director Financial Services bei Worldline, bestätigt: "Wir freuen uns, die PSA auf ihrem neuen Weg zu begleiten: mit unserer Erfahrung in der Entwicklung von innovativen Massentransaktionslösungen in Industrie und Payment ebenso wie mit bewährten Authentifizierungslösungen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die ich.app der PSA in absehbarer Zeit zum eID-Standard in Österreich werden wird.“

ÜBER WORLDLINE



Worldline [Euronext: WLN] ist der europäische Marktführer und weltweit die Nummer 4 im Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen. Mit seiner globalen Reichweite und seinem Engagement für innovative Lösungen ist Worldline der Technologiepartner der Wahl für Händler, Banken und Acquirer ebenso wie für Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel, Regierungsbehörden und Industrieunternehmen aller Branchen. Mit über 20.000 Mitarbeitenden in mehr als 50 Ländern bietet Worldline nachhaltige, vertrauenswürdige und sichere Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Zahlungsverkehrs und fördert somit das Geschäftswachstum seiner Kunden in aller Welt. Zu den von Worldline angebotenen Dienstleistungen in den Bereichen Merchant Services; Terminals, Solutions & Services; Financial Services und Mobility & e-Transactional Services zählen das nationale und internationale Commercial Acquiring sowohl für den stationären Handel als auch im Online-Geschäft, die hochsichere Abwicklung von Zahlungstransaktionen, ein umfassendes Portfolio an Zahlterminals sowie e-Ticketing und digitale Dienstleistungen im industriellen Umfeld. Der Pro-forma-Umsatz von Worldline betrug 2020 rund 4,8 Milliarden Euro. worldline.com

ÜBER PSA



PSA Payment Services Austria GmbH (PSA) ist der Smart Transaktions-Provider und das österreichische Kompetenzzentrum für bargeldloses Bezahlen. PSA unterstützt Banken rund um die Uhr dabei, ihren Kunden sichere, schnelle und bequeme Transaktionen zu ermöglichen.

PSA verarbeitet im Auftrag der Banken die Karten- und Clearinghouse Transaktionen (Konto zu Konto Überweisungen) und stellt Anbindungen zum internationalen Konto-Zahlungsverkehr zur Verfügung. Zu den Services zählen auch Angebote wie eps und Identitätslösungen. Im Rahmen von Normierung und Abstimmung repräsentiert PSA die österreichische Stimme in europäischen Gremien.

Zum Leistungsspektrum der PSA gehört auch die laufende Entwicklung kreativer Lösungen und innovativer Produkte für Konto und Karte. Mit allen ihren Geschäftsfeldern wickelt PSA rund 2 Milliarden Transaktionen jährlich ab. https://www.psa.at/

