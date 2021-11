STEUP Realitäten vermittelt zwei Bauträgerobjekte für wohninvest

Wien (OTS) - Der Wiener Investment-Makler vermittelte erfolgreich zwei Bauträgerprojekte für den Immobilienentwickler wohninvest. Die beiden Objekte in Wien Donaustadt und Liesing wurden über das Netzwerk von STEUP Realitäten vermarktet.

Seit mehr als drei Jahren ist der Investment-Makler STEUP Realitäten auf dem österreichischen Immobilienmarkt tätig. Bekannt ist dieser vor allem für das breite Netzwerk, exklusive Off-Market Objekte und höchste Diskretion.

Nun vermittelte STEUP Realitäten erfolgreich zwei Liegenschaften für den Immobilienentwickler Wohninvest. Die Wohnbauprojekte befinden sich in den Wiener Bezirken Donaustadt und Liesing. Diese wurden Off-Market über das Netzwerk des Investment-Maklers verkauft. „Nach einer detaillierten Voranalyse – die beispielsweise den Standort oder Verwertungsmöglichkeiten betrifft – bieten wir unsere Objekte im Regelfall nur einzelnen ausgewählten Kunden an“, so der Geschäftsführer Dieter Steup. Er ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir die beiden Liegenschaften rasch an geeignete Käufer vermitteln konnten.“

Geschäftsführer DDr. Gerold Pinter zeigt sich hocherfreut: „Die Betreuung und Vermittlung war von Anfang bis Ende sehr professionell, diskret und vor allem reibungslos. Wir freuen uns darauf, weitere Projekte mit STEUP Realitäten umzusetzen!“ Der Immobilienentwickler Wohninvest bietet neben klassischen Vorsorgewohnungen auch steuerlich begünstigte Beteiligungen, beispielsweise in Form von Bauherrenmodellen an.

Künftig soll die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen weiter intensiviert werden. Als Projektentwickler ist Wohnivest stets auf der Suche nach relevanten Liegenschaften, um Bauprojekte realisieren zu können. Zudem möchte dieser auch in der Zukunft neue Segmente wie Ferien- und Freizeitimmobilien erschließen. Bei der Suche nach geeigneten Immobilien wird man ebenfalls auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Investment-Makler STEUP Realitäten setzen.

Über STEUP Realitäten

Das Team der STEUP Realitäten verfügt über ein ausgezeichnetes Branchenwissen, ein großes Netzwerk und langjährige Erfahrung in der Recherche und Analyse von unterschiedlichen Liegenschaften. Der Wiener Investment-Makler steht für eine individuelle Fachberatung, sowie äußerste Diskretion und Transparenz in allen Belangen. Gründer des Unternehmens ist Dieter Steup. Zu den Fachgebieten gehören unter anderem Bauträger-Liegenschaften, Gewerbeimmobilien, Zinshäuser, Vorsorgeprojekte oder auch Gesundheitsimmobilien.

