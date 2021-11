AK NÖ-Wieser: Erhebliche Probleme bei Corona-Bonus für Gesundheitspersonal sofort abstellen

Schwammige Richtlinie sorgt für Unklarheiten – ArbeitnehmerInnen werden im Kreis geschickt

St. Pölten (OTS) - Die Pannen-Serie der Bundesregierung in der Corona-Pandemie setzt sich fort: Aktuell gibt es erhebliche Probleme bei der Gewährung von 500 Euro Corona-Bonus für das Gesundheitspersonal. Unklare Richtlinien des Gesundheits- und Finanzministeriums sorgen dafür, dass ArbeitnehmerInnen im Kreis geschickt werden und die Auszahlung nicht gewährt wird. „Die Beschäftigten im Gesundheitswesen zählen zu den wahren LeistungsträgerInnen und arbeiten seit fast zwei Jahren mit größtem Einsatz daran, die Auswirkungen der Corona-Pandemie bestmöglich in den Griff zu bekommen. Diese Auszahlung des Corona-Bonus muss daher raschest sichergestellt werden“, so Arbeiterkammer Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser.

Aktuell laufen die Telefone bei der Arbeiterkammer Niederösterreich heiß. Vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird die Auszahlung des Corona-Bonus nicht gewährt. Das ist etwa dann der Fall, wenn jemand unter dem Jahr von der Gemeinde zum Land oder von Wien nach Niederösterreich gewechselt ist. Hier ist aufgrund der missverständlichen Richtlinien-Formulierung zum Corona-Bonus nicht klar, wer die Auszahlung übernimmt. Die Beschäftigten werden daher im Kreis geschickt mit dem Ergebnis, dass kein Geld überwiesen wird. Ebenso gibt es keine Regelungen für Beschäftigte, die heuer weniger als sechs Monate gearbeitet haben.

„Es hat ohnehin fast ein halbes Jahr gedauert, um einen Bonus für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Gesundheitsbereich auf den Weg zu bringen. Es darf aufgrund schwammiger und unklarer Richtlinien zu keinen weiteren Verzögerungen kommen“, so Wieser. Er fordert, diese Probleme sofort abzustellen, um die Auszahlung des Corona-Bonus für alle Beschäftigten im Gesundheitsbereich auf Schiene zu bringen. „Das ist wohl das Mindeste, was diese Bundesregierung zusammenbringen muss“, so Wieser.

