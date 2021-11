Werner Kofler: 10. Todestag am 8.12.2021

„Alles, was Berühmtere können und konnten, das konnte er besser.“

Klagenfurt/Wien (OTS) - Am 8. Dezember 2011 verstarb der österreichische Schriftsteller Werner Kofler im Alter von nur 64 Jahren. Zu seinem 10. Todestag wird klar, dass der scharfzüngige Satiriker und große Sprachkünstler alles andere als vergessen ist. Zwei Veranstaltungen zeigen, wie aktuell Koflers messerscharfe Analysen unserer Gegenwart nach wie vor sind.



„Werner Kofler ist einer der am meisten verkannten Autoren Österreichs. Alles, was Berühmtere können und konnten, das konnte er besser“, so Elfriede Jelinek zum Erscheinen der Werkausgabe 2018 (Sonderzahl Verlag). Die Werkausgabe trägt dazu bei, dass Kofler mittlerweile nicht mehr verkannt wird. Der Schriftsteller Antonio Fian, mit dem Kofler gemeinsam sechs Hörspiele verfasste, meint zum 10. Todestag, Koflers Literatur sei als kunstvolle, messerscharfe Analyse unserer Gegenwart „ungebrochen aktuell und treffend“.

Koflers Satire nimmt wie diejenige von Karl Kraus ihr Material unmittelbar aus unserer Mediengesellschaft. Wie bei Kraus sind bei Kofler die „grellsten Erfindungen“ Zitate. Mit der Frage des Authentischen und der Fiktion (bzw. des ,Fake‘), die viele in Pandemiezeiten so stark beschäftigt, treibt Kofler sein raffiniertes Spiel. In der Entstehungsphase eines seiner Werke notiert er: „Die Realität – ein Schundroman!“

Die Themen, um die Kofler in seinen insgesamt 24 Hörspielen und 21 Buchpublikationen kreist, sind nach wie vor die unsrigen: Umweltzerstörung durch Verkehr, Tourismusinfrastruktur, Gewinnsucht und Unverstand; politisch rechte Umtriebe in der Provinz; eine Medienlandschaft, die ein „öffentliches Privatleben“ und eine „globale Intimsphäre“ (Kofler) inszeniert. Zugleich gehören Koflers sarkastische Darstellungen der verdrängten Nazivergangenheit, wie der Germanist Klaus Amann schreibt, „zum Besten und Eindrucksvollsten, was von Autoren seiner Generation geschrieben wurde“.

Veranstaltungen zum 10. Todestag Werner Koflers:

„Werner Kofler – zum 10. Todestag“

Antonio Fian liest Unveröffentlichtes und Unbekanntes von Werner Kofler

7.12.2021, 19.00 Uhr

Österreichische Gesellschaft für Literatur (online)

www.ogl.at/programm/aktuelles-programm

„Zell-Arzberg. Ein Exzess“

Theaterstück (Regie: Franz-Xaver Mayr, Schauspiel: Johanna Orsini, Reinhold Moritz)

20.–22.1.2022, 19.30 Uhr

klagenfurter ensemble

http://klagenfurterensemble.at/spielplan

