ProSaldo.net macht Buchhaltung so einfach wie Online-Banking

Über die cloudbasierte All-In-One-Lösung lassen sich Buchhaltung, Rechnungen und Registrierkassa mit wenigen Klicks erledigen. Intuitiv und flexibel für alle Ansprüche.

Wir haben selbst als Start-up begonnen und wissen, dass korrekte Buchhaltung Kopfzerbrechen bereiten kann, für den Unternehmenserfolg aber entscheidend ist. Mit ProSaldo.net haben wir eine Lösung entwickelt, die auf sämtliche kaufmännische Prozesse anwendbar ist, keine gesonderten Fachkenntnisse voraussetzt, Daten sicher speichert und sämtliche gesetzliche Anforderungen erfüllt. Das macht ProSaldo.net zu einer umfassenden All-In-One-Lösung, mit der der perfekte finanzielle Überblick mit links gelingt Rainer Haude, Geschäftsführer, ProSaldo.net

Wien (OTS/LCG) - Eine gut funktionierende Buchhaltung ist die Basis für den unternehmerischen Erfolg. Wenn sie auch noch intuitiv und automatisiert ist, spart sie Zeit und bringt Firmen schneller an ihre wirtschaftlichen Ziele. Vor allem kleinere Unternehmen und Start-ups profitieren von der innovativen Buchhaltungslösung aus Österreich. Sie vereinfacht die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater und spart dadurch Kosten. Auch ohne tiefgehende Spezialkenntnisse lässt sich die Buchhaltung mit ProSaldo.net einfach erledigen und das fertige Ergebnis auf Wunsch gleich an Finanz Online übermitteln: Als österreichischer Pionier für userfreundliche, sichere und cloudbasierte Lösungen macht ProSaldo.net die Erledigung von Buchhaltung, Rechnungen und Registrierkassa so einfach wie Online-Banking am Smartphone. Die in Österreich entwickelten und bei über 20.000 Kunden eingesetzten Lösungen entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards und erfüllen sämtliche formalen und rechtlichen Standards. In der Hochsicherheits-Cloud sind die verschlüsselten Daten im persönlichen Kundenbereich jederzeit abrufbar und vor unerlaubtem Zugriff Dritter oder Datenverlust geschützt.

Buchhaltung Made in Austria: So einfach und sicher wie nie zuvor

ProSaldo.net ist die zeitgemäße Antwort auf alle Fragen zum Thema betriebliche Finanzverwaltung: ob Einnahmen-/Ausgabenrechnung, Erstellung und Erfassung von Rechnungen oder die Umwandlung eines Tablets zur Registrierkassa. Die cloudbasierte Lösung vereinfacht sämtliche Prozesse bis hin zur Stammdatenverwaltung und individuellen Gestaltung von Beleg-Layouts. ProSaldo.net wurde speziell für die Anforderungen von Selbstständigen, EPUs und Kleinunternehmen entwickelt. ProSaldo.net ist mit sämtlichen Endgeräten kompatibel, die Datenerfassung erfolgt ohne lokal installierter Software im Browser. Die verschlüsselte Datensicherung in der Cloud erlaubt den Zugriff auf Programm und sämtliche Daten ohne zeitlicher, örtlicher oder Gerätebindung und schützt vor Datenverlust. Anpassungen an gesetzliche Anforderungen erfolgen automatisch.

Je nach Anforderungen und Bedarf stehen drei Pakete mit unterschiedlichen Funktionen zur Wahl. Nach einer kostenlosen 30-tägigen Testphase können die Pakete ab einem monatlichen Preis von 15 Euro gebucht werden. Ein Wechsel zwischen den Paketen ist jederzeit möglich. Eine etwaige Kündigung ist monatlich möglich. Weitere Informationen auf prosaldo.net

