VP-Schmuckenschlager: „Langsam aber doch folgt Deutschland dem österreichischen Klimaschutz-Weg und forciert Kohle-Ausstieg“

In Österreich wurden längst alle Kohlekraftwerke stillgelegt und der Fokus auf erneuerbare Energien gesetzt

Wien (OTS) - „Langsam aber doch folgt auch Deutschland dem österreichischen Klimaschutz-Weg und forciert den Kohle-Ausstieg. Es stimmt mich jedoch besorgt, dass die künftige deutsche Ampel-Koalition noch neun Jahre warten will, bis der Kohle-Ausstieg in die Tat umgesetzt wird. In Österreich hat Bundesministerin Elisabeth Köstinger, damals für die Klimaschutz-Agenden zuständig, diese bedeutende Klimaschutz-Maßnahme bereits 2018 in die Wege geleitet, sodass in unserem Land heute alle Kohlekraftwerke stillgelegt sind. Stattdessen wird in Österreich konsequent auf den Ausbau CO2-schonender erneuerbarer Energien gesetzt. Es ist zu hoffen, dass sich die Ampel-Koalition in Deutschland doch noch für einen rascheren Kohle-Ausstieg entscheidet, um einen wichtigen Beitrag zum globalen Kampf gegen die voranschreitende Erderwärmung zu leisten“, betont der Bereichssprecher der Volkspartei für Umwelt und Klimaschutz im Parlament, Johannes Schmuckenschlager.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/