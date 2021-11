ImpactWayv und die Miss-Universe-Organisation werden Partner bei der Global Impact Challenge

New York City (ots/PRNewswire) - ImpactWayv, die führende Social Media-Plattform, stellt eine globale digitale Plattform für den bevorstehenden "70. MISS UNIVERSE-Wettbewerb" zur Verfügung

ImpactWayv(TM), die bahnbrechende Social [Impact] Media-Plattform, freut sich, ihre Partnerschaft mit der Miss Universe Organisation zur Unterstützung des 70. MISS UNIVERSE-Wettbewerbs bekannt zu geben, der am 12. Dezember 2021 um 19.00 Uhr EST aus Eilat, Israel, live auf der ganzen Welt übertragen wird.

ImpactWayv ist eine gesündere und sinnvollere Alternative zu den großen sozialen Netzwerkplattformen. Es handelt sich dabei um ein völlig neuartiges digitales Ökosystem, das sich auf das Gemeinwohl konzentriert und es den Benutzern - Menschen, Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen - ermöglicht, soziale Auswirkungen auf globaler Ebene zu bewirken, sich zu engagieren und zu teilen.

Die App ImpactWayv soll die weltweite Interaktivität und das Engagement für die globale Gemeinschaft der Miss-Universe-Kandidatinnen aus fast 80 Ländern und ihre Fans, Follower und Zuschauer auf der ganzen Welt unterstützen und so fast eine halbe Milliarde Zuschauer erreichen.

Im Rahmen des 70. MISS UNIVERSE-Wettbewerbs veranstaltet ImpactWayv auch einen Wettbewerb unter allen Delegierten, um die meisten "Impacts" auf der ImpactWayv-App unter ihren Fans und Followern zu erzeugen. Impacts ist die neue urheberrechtlich geschützte Kennzahl für soziales Engagement von ImpactWayv, die die durch die Aktivitäten auf der Plattform erzeugte Aufmerksamkeit und die dadurch ausgelösten Aktionen misst.

Die ImpactWayv-Challenge ist für jeden Teilnehmer offen und läuft bis zum 11. Dezember 2021. Der Gewinner des Wettbewerbs, der durch die größte Anzahl von Impacts und die größte Kreativität bestimmt wird, wird während der Live-Sendung bekannt gegeben und erhält eine Spende von ImpactWayv an eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl.

Dan Rubino, Mitbegründer und CEO von ImpactWayv, sagte: "Wir sind sehr stolz darauf, mit der Miss-Universe-Organisation beim diesjährigen Wettbewerb zusammenzuarbeiten, der die Leistungen, die Visionen und den guten Willen der Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt würdigt. Sie sind wahre InfluencerInnen und SchöpferInnen für das Gemeinwohl. Die ImpactWayv-App ist eine speziell entwickelte Social Media Plattform, die uns alle zusammenbringt, um einen echten positiven Wandel auf der ganzen Welt zu schaffen."

"Ich denke, es ist wichtig, dass Menschen zusammenkommen und daran arbeiten, in ihren Gemeinden und auf der ganzen Welt wirklich etwas zu bewirken", sagte Paula M. Shugart, Präsidentin der Miss Universe Organisation. "In einer Zeit, in der Social Media so sehr in die Kritik geraten ist, könnte ich nicht glücklicher sein, als das Miss Universe Netzwerk zu nutzen, um mit ImpactWayv zusammenzuarbeiten, dessen einziges Ziel es ist, Social Media zu nutzen, um das Leben anderer zu verbessern."

ImpactWayv steht ab sofort im Apple App Store zum kostenlosen Download bereit hier.

Informationen zur Miss Universe Organization:

Die Miss Universe Organization (MUO) ist eine globale Gemeinschaft, die Frauen dazu befähigt, ihre Ziele zu verwirklichen, indem sie ihnen Erfahrungen vermittelt, die ihr Selbstvertrauen stärken und Erfolgschancen eröffnen. Die MISS UNIVERSE®-Programme bieten den 10.000 Frauen, die jährlich teilnehmen, eine internationale Plattform, um durch einflussreiche humanitäre und berufliche Bemühungen positive Veränderungen zu bewirken. Die Kandidatinnen und Titelträgerinnen sind Führungspersönlichkeiten und Vorbilder in ihren Gemeinden, entwickeln persönliche und berufliche Ziele und inspirieren andere dazu, es ihnen gleichzutun. Die Miss Universe Organization ist ein Endeavor-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.missuniverse.com.

Informationen zu ImpactWayv, Inc.

ImpactWayv, Inc. ist ein Social Media- und Technologieunternehmen, das sich aus Vordenkern und Machern aus den Bereichen Wirtschaft, Gemeinnützigkeit und Technologie zusammensetzt. ImpactWayv wurde gegründet, um die Welt der Wirtschaft und der Philanthropie mit Hilfe von Technologie zu verändern, um das allgemeine soziale Wohl zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.impactwayv.com.

