AVISO: Digitale Inklusion – niemand darf sprachlos bleiben!

Diakonie und VERBUND laden anlässlich des Welttags der Menschen mit Behinderungen zum ONLINE-Pressegespräch am 29.11., 10.00h

Wien (OTS) - Der Zugang zu Kommunikations-Hilfsmitteln (man denke an Videokonferenz-Tools..) ist für uns alle wichtiger geworden in Zeiten von „Social Distancing“. Doch was für viele Menschen in Österreich glücklicherweise selbstverständlich ist: einen PC zu haben, Internet zu haben, Videokonferenzen, nutzen zu können etc., ist für 63.000 Menschen in Österreich nicht selbstverständlich. Sie brauchen aufgrund ihrer Sprachbehinderungen „besondere“ technische Hilfsmittel.

Diakonie und VERBUND kämpfen seit über 10 Jahren für den Rechtsanspruch auf technische Kommunikations-Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen.

Digitale Inklusion - niemand darf sprachlos bleiben!

Diakonie und VERBUND laden anlässlich des Welttags der Menschen mit Behinderungen zum ONLINE-Pressegespräch.



Ihre GesprächspartnerInnen sind:



• Dr. Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie Österreich

• Mario Marusic , Betroffener, arbeitet mit assistierenden Technologien als DJ und als Researcher für LIFEtool

• Dr. Michael Strugl, CEO VERBUND



VERBUND unterstützt seit über 10 Jahren Betroffene, und füllt mittels „Empowerment Fund“ die Finanzlücke, die die öffentliche Hand hinterlässt.

Mario Marusic lebt mit einer Querschnittlähmung und übt seine Berufe mit Hilfe von assistierenden Technologien aus.



Gemeinsam erheben sie die wichtigsten Forderungen für Menschen ohne Lautsprache an die Politik.



Zoom-Meeting : https://us06web.zoom.us/j/82664772777?pwd=UzVOSjdGR0RKOGZLNDQrYWdJcGx2UT09



Meeting-ID: 826 6477 2777

Kenncode: 886918

Datum: 29.11.2021, 10:00 - 10:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://us06web.zoom.us/j/82664772777?pwd=UzVOSjdGR0RKOGZLNDQrYWdJcGx2UT09

