WKÖ-Handel: Gehaltsplus von 2,55 Prozent für die Handelsangestellten

Das Einstiegsgehalt im Handel wird auf 1.800 Euro brutto erhöht

Wien (OTS) - „Auch und gerade in Krisenzeiten hat sich die Sozialpartnerschaft bewährt. Für den gebeutelten Handel sind Gehaltserhöhungen in diesen schwierigen Zeiten besondere Herausforderungen. Umso erfreulicher ist es, dass wir in der vierten Runde ein Ergebnis erreicht haben“, so Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Die heurigen Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite ergaben ein Gehaltsplus von 2,55 Prozent. Zusätzlich wurde das Einstiegsgehalt auf 1.800 Euro brutto angehoben. „Diese Erhöhung ist im Sinne einer Zukunftsperspektive ein wichtiges Signal vor allem an Frauen und stärkt außerdem die Attraktivität des Handels als Arbeitgeber“, so Trefelik.

Duale Ausbildung zahlt sich aus: Lehrlingseinkommen werden auch deutlich angehoben

„Um auch gegenüber unseren derzeitigen und künftigen Lehrlingen ein starkes Zeichen zu setzen, wurde das Lehrlingseinkommen deutlich erhöht. Denn duale Ausbildung zahlt sich aus. Und das sowohl als Vorbereitung für eine Karriere als Fachkraft oder als Sprungbrett in die Selbständigkeit“, so Trefelik. Außerdem erhalten Lehrlinge einen einmaligen Digitalisierungsbonus in der Höhe von 100 Euro. Damit wird der Nachwuchs bei der fortschreitenden Digitalisierung besser unterstützt. Der Digitalisierungsbonus steht für Hard- und Software zu, die bei einem österreichischen Händler 2021 oder 2022 gekauft werden.

Multichanneling wird erleichtert - Mehr Flexibilität für Samstagskräfte

Eine strategisch besonders wichtige Verbesserung für die österreichischen Handelsbetriebe wurde im Bereich des Online- bzw. Multichanneling-Handels erreicht. Mitarbeiter können hier in Zukunft besonders flexibel eingesetzt werden. Auch Samstagskräfte dürfen zusätzliche Arbeitsleistungen an anderen Tagen erbringen. Damit kann auf das geänderte Kundenverhalten und die hohe Kundenfrequenzen an Wochenenden reagiert werden.

„Trotz schwierigster Umstände ist es gelungen, ein gutes Gesamtpaket zu schnüren“, so Trefelik abschließend. (PWK674/NIS)

