TERMINAVISO: 30.11.: Pressekonferenz Spendenbericht 2021

Fundraising Verband Austria zieht Bilanz über das laufende Spendenjahr: Spendenziele, Aufkommen und Auswirkungen der Pandemie.

Wien (OTS) - Nächsten Dienstag, 30.11. (10 Uhr online via Zoom) – am internationalen Tag des Gebens – präsentiert der Fundraising Verband den Spendenbericht 2021. Im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz erfahren Sie erste Trends zur Entwicklung des österreichischen Spendenjahres 2021. Die teilnehmenden Spendenexperten zeigen, wofür die Österreicher heuer besonders gerne spenden, wie sich die Pandemie auf die Großzügigkeit ausgewirkt hat und welche Spendenbereiche sie am stärksten beeinflusst hat. Außerdem wird die Frage beleuchtet, inwieweit der Gesetzgeber einzelne Spendenbereiche, wie Bildung, seit Jahren benachteiligt.



Die Themen im Detail:



- Erste Bilanz und Hochrechnung auf das Jahresaufkommen 2021

- Spendenthemen, -motive und -trends sowie Spendendaten zu den Bundesländern

- Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Spendenwesen

- Spenden im Zeichen von Katastrophen

- Spendenland Österreich im internationalen Vergleich

- Legislative Hemmnisse beim Weg aus der Bildungskrise

- #GivingTuesday – der internationale Tag des Gebens am 30. November 2021

- Tipps zur wirkungsvollen Spende in der Weihnachtszeit



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:



- Mag. Dr. Bernhard J. Hofer, Geschäftsführer Public Opinion

- Mag. Norbert Zimmermann, Vorstandsvorsitzender Berndorf Privatstiftung / MEGA Bildungsstiftung

- Dr. Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria



Der Fundraising Verband Austria freut sich auf Ihre Teilnahme! Gerne koordinieren wir für Sie Interviewpartner und Hintergrundinfos.

Es wird um Anmeldung unter presse @ fundraising.at gebeten.

Online-Pressekonferenz: Präsentation des Spendenberichts 2021

Termin: Dienstag, 30.11.2021, 10.00-10.45 Uhr

Online via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86842494101

Meeting-ID: 868 4249 4101

Schnelleinwahl mobil: +43 120 609 3072 Österreich/ +43 12 535 501 Österreich

Datum: 30.11.2021, 10:00 - 10:45 Uhr

Ort: Online via Zoom, Österreich

Url: https://us02web.zoom.us/j/86842494101

