NÖ-Jungforscher entwickeln Lern-App

CAD/CAM-Zentrum der Danube Private University Krems entwickelt "Quizz&Gaming" für unterwegs

Krems/Niederösterreich (OTS) - Der Virus schlägt wieder zu und alle müssen in den Lockdown. Unterricht findet nun wieder online statt. Wie langweilig das sein kann, wissen alle Schüler und Studierenden. Um etwas mehr Spannung zu erzeugen, hat das CAD/CAM-Zentrum der Danube Private University Krems (DPU) in Niederösterreich zusammen mit den Studierenden Leopold Sandmair (G26) und Mirko Ströbele (G19) eine innovative „Quizz&Gaming“-App entwickelt, um den Studierenden die Möglichkeit zu geben, spielerisch für Prüfungen zu lernen.

Zur Prüfungsvorbereitung soll die App durch eine Game Phase & eine Quizz Phase helfen, den erlernten Uni Stoff mit mehr Freude und Spannung zu erlernen und letztendlich besser beizubehalten. Schwerpunkt der App ist das work&progress-System, denn in der Quizz Phase wird der Studierende abgefragt, bis er eine gewisse Anzahl an Fragen richtig beantwortet hat. Zur Belohnung kommt man in die Game Phase und bekommt eine gewisse Zeit zum Spielen von selbst programmierten Games. Einer der Hintergedanken der Entwicklung dieser App ist, dass sich alle Studierende die App einfach auf ihr Smartphone herunterladen und somit mobil lernen können. Dies auch unterwegs, an der Haltestelle oder in der Warteschlange. Derzeit befindet sich die App in der Beta-Phase.

