BMBWF vergab Würdigungspreise für studentische Spitzenleistungen

Erstmals auch zwei Studierende von Pädagogischen Hochschulen geehrt

Wien (OTS) - Mit dem Würdigungspreis ehrt das Wissenschaftsministerium seit 1990 jährlich die besten Diplom- und Masterabschlüsse an österreichischen Hochschulen mit einem Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro. In diesem Jahrgang wurden 35 ehemalige Studierende von Universitäten, 15 Studierende von Fachhochschulen und zwei Studierende von Pädagogischen Hochschulen ausgezeichnet. Für die Pädagogischen Hochschulen war es die erste Teilnahme an der Preisvergabe, seit 2021 können auch exzellente Abschlüsse an Pädagogischen Hochschulen mit dem Würdigungspreis bedacht werden.

„Herausragende Leistungen während eines Studiums sollen gewürdigt werden. Mit dem Würdigungspreis werden Spitzenleistungen während eines Studiums sichtbar gemacht und mit einem Preisgeld honoriert. Gleichzeitig werden damit Hoffnungen und Erwartungen in den wissenschaftlichen Nachwuchs angesprochen. Ich wünsche allen Preisträgerinnen und Preisträgern alles Gute und viel Erfolg – bewahren Sie Ihre Neugier und Begeisterung für die Wissenschaft“, so Wissenschaftsminister Heinz Faßmann anlässlich der Preisvergabe. Diese Auszeichnung mache auch bewusst, wie wichtig Wissenschaft und Forschung für unsere Gesellschaft seien.

Der Würdigungspreis ist aus Mitteln der Studienförderung finanziert. Im Folgenden werden die diesjährigen Preisträger und Preisträgerinnen aufgelistet:

Universität Wien:

Mag.a art. Luise ADLER, BA MA,

Max Werner AUER, BSc MSc,

Chiara DANKL, BA MA,

Hannah FLACHBERGER, BA MEd,

Ramona GFÖLNER, BSc MSc,

Anja HEITZER, BA MA

Claus HOFMANN, BSc MSc

Jonas HOMBURG, BSc MSc

Medizinische Universität Wien:

Dr. med. univ. Martin ZBIRAL

Technische Universität Wien:

Dipl.-Ing. Daniel ALLINGER, BSc

Dipl.-Ing. Elias FRANTAR, BSc

Universität für Bodenkultur:

Dipl.-Ing.in Marion WALLNER, BSc

Veterinärmedizinische Universität Wien:

Klavdija BASTL, BSc MSc

Wirtschaftsuniversität Wien:

Felix ARTNER, LL.B. (WU) LL.M (WU)

Dorothee KAPELARI, BSc (WU) MSc (WU)

Aylin Sophie KOC, BSc (WU) MSc (WU)

Universität für angewandte Kunst Wien:

Mag. art. Felix Helmut WAGNER, B.Eng.

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien:

Mag. art. Ádám LIPTÁK, BA

Akademie der bildenden Künste:

Eszter Magdolna KÁLLAY, BA MA

Universität Linz:

Dipl.-Ing. Bernhard HEINZELREITER, BSc

Rene WIESINGER, BSc MSc

Kunstuniversität Linz:

Elisabeth HOLZINGER, BA MA

Universität Salzburg:

Viviana KLEINLERCHER, BEd MA

Julia ZÖHRER, BSc MSc

Medizinische Universität Innsbruck:

Mag. iur. Dr. med. univ. Fabian GLEIRSCHER

Universität Graz:

Claudia Cornelia GLÖßL, BA MA

Robert JAROLIM, BSc MSc

Wolfgang MAYER, BA MA

Medizinische Universität Graz:

Dr. med. univ. Lukas GATTERMEYER

Technische Universität Graz:

Dipl.-Ing. Philipp PETERMEIER, BSc MSc

Montanuniversität Leoben:

Dipl.-Ing. Philipp MIKLAUTSCH, BSc

Kunst-Universität Graz:

Corina Maria KOLLER, BA BA MA MA

Universität Klagenfurt:

Irene SCHNAIT, BA BA MA

Fachhochschule Campus Wien:

Markus KARNTHALER, BSc MSc

Anna KÖCK, BSc MSc

Fachhochschule Technikum Wien:

Dipl.-Ing. (FH) Markus RIECHL, MSc

Marcel SCHWEITZER, BSc MSc

Fachhochschule des BFI Wien:

Susanne Christine MANDL, BA MA

Fachhochschule Wr. Neustadt:

Julia FIDESSER, BA MA

Fachhochschule IMC Krems:

Anna Carina KRIECHBAUM, BSc MSc

Fachhochschule St. Pölten:

Paul Lukas KAUFMANN, BA BA MA

Dipl.-Ing. Armin KIRCHKNOPF, BA MA BSc

Fachhochschule Oberösterreich:

Dipl.-Ing. Andreas MAIRHUBER, BSc

Fachhochschule Salzburg:

Tina NEUREITER, BA MA

Fachhochschule MCI Innsbruck:

Sarah FLATSCHER, BSc MSc

Fachhochschule Vorarlberg:

Julia MÄRK, BA MA

Fachhochschule Campus 02 Graz:

Dipl.-Ing. Christoph MORITZ, BSc

Fachhochschule Burgenland:

Sandra Verena ERLACHER, BA MA

Pädagogische Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien:

Sissy PIRAFELNER, BEd MEd

Pädagogische Hochschule Tirol:

Bettina Elisabeth BODNER, BEd MEd

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mathias Klein, BA

Pressesprecher

01 53120-5025

Mathias.Klein @ bmbwf.gv.at