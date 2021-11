ORF III am Mittwoch: Dreiteiliger Steiermark-Abend mit „Heimat Österreich“-Premiere „Wenn der Herbst durch das Mürztal zieht“

Außerdem: „Landleben“-Doppel „Am Grundlsee“ und „Im Mariazellerland“, zweimal „treffpunkt medizin“ u. a. mit Gesundheitsmythen zum Thema Impfen

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 24. November 2021, steht der Programmabend in ORF III Kultur und Information im Zeichen von Natur und Tradition der Steiermark, beginnend mit der neuen „Heimat Österreich“-Doku „Wenn der Herbst durch das Mürztal zieht“. Im Spätabend befassen sich zwei Ausgaben von „treffpunkt medizin“ mit dem Thema Impfung bzw. mit den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung.

Im Hauptabend präsentiert ORF III die „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Wenn der Herbst durch das Mürztal zieht“ (20.15 Uhr). Gestalter Michael Weinmann ist mit der Kamera durch das herbstliche Mürzer Oberland gezogen und zeigt, wie die ansässigen Menschen hier mit dem Saisonwechsel umgehen: die Halterin Melanie Lasselsberger, der Musikant Gerhard Gruber, der gerne einmal auf der Hütte aufspielt, oder der ehemalige Holzknecht Johann Brandl. Außerdem stellt der Film die beiden jungen Pferdeliebhaberinnen Angelika Sparer und Veronika Lercher vor, die ihre Pferde in der warmen Jahreszeit auf der Alm grasen lassen, sowie Martin Veitschegger vom Arbeitersängerbund Maienzeit, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen das überlieferte Liedgut am Leben erhält. Anschließend ist „Landleben“ in zwei Filmen „Am Grundlsee“ (21.05 Uhr) im steirischen Salzkammergut und „Im Mariazellerland“ (21.55 Uhr) in der Obersteiermark unterwegs.

Danach setzt sich „treffpunkt medizin“ mit Gesundheitsmythen zum Thema Impfen (22.25 Uhr) auseinander: Ausgelöst durch die Corona-Pandemie wurde der Glaubenskrieg rund um die Impfdebatte wieder neu entfacht. Dabei kursiert eine regelrechte Informationsflut, die sowohl seriöse als auch dubiose Quellen enthält. In „treffpunkt medizin“ machen Expertinnen und Experten einen Faktencheck. Abschließend um 23.05 Uhr zeigt „treffpunkt medizin“ außerdem „Covid-19: Der Weg zurück ins Leben“. Die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung können nicht nur für Menschen mit Vorerkrankungen einschneidend sein. Auch agile Menschen mittleren Alters finden sich nach überstandener Infektion auf Reha-Stationen wieder. In „treffpunkt medizin“ geben Betroffene sowie medizinisches Personal des Rehabilitationszentrums Hochegg Einblick in die Zeit der Erkrankung, der Behandlung und des oft mühsamen Wegs zurück in den Alltag.

