Neu: „Dok 1: Wahlfahrt 21 – Jetzt reden Sie!“ am 24. November in ORF 1

Hanno Settele lässt die Bevölkerung zur aktuellen politischen Situation zu Wort kommen

Wien (OTS) - Zuletzt war Hanno Settele zur Bundespräsidentenwahl 2016 mit seiner „Staatskarosse“ auf Wahlfahrt im Land unterwegs. Damals kamen Politikerinnen und Politiker zu Wort. Dieses Jahr sind die Wählerinnen und Wähler an der Reihe. Der schwarze Mercedes steht mittlerweile am Abstellgleis. Hanno Settele steigt um in einen weißen Tesla X und besucht innerhalb einer Woche sieben Städte in sechs Bundesländern. In „Dok 1: Wahlfahrt 21 – Jetzt reden Sie!“ am Mittwoch, dem 24. November 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 lädt Hanno Settele Bürgerinnen und Bürger Österreichs auf seinen Beifahrersitz, um mit ihnen über die momentane politische Lage zu diskutieren – in einer garantiert nicht manipulierten Meinungsumfrage, quer durch Österreich.

Die österreichische Innenpolitik kommt schon seit Jahren nicht zur Ruhe. Dann kamen die Ibiza- und die Casinos-Affäre. Diesen Herbst folgten die Chatprotokolle und Inseraten-Affäre, Hausdurchsuchungen, Misstrauensanträge und der Rücktritt des Bundeskanzlers. Korruption und der Missbrauch von Steuergeldern stehen im Raum. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss jagt den nächsten. Die jetzige Bundesregierung ist die fünfte in fünf Jahren. Und immer noch bestimmt die COVID-19-Pandemie unseren Alltag.

Die österreichische Bevölkerung ist gespalten wie schon lange nicht. Lagerdenken und gegenseitiges Misstrauen stehen im Mittelpunkt. Meinungsumfragen und die freie Presse sind in ein schiefes Licht gerutscht. Die Justiz wird von einer Regierungspartei attackiert. Das Vertrauen in Institutionen und Medien wackelt. Wohin steuert das Land? Wie soll es politisch in Österreich weitergehen? Würden Neuwahlen etwas ändern? Wem kann man heute noch glauben?

Hanno Settele hört ganz genau hin, wie es den Österreicherinnen und Österreichern geht und was sie vom Zustand der Republik halten. Ohne Casting. Wer mitfahren will und etwas zu erzählen hat (und die 2,5-G Regel erfüllt), darf einsteigen. Alle kommen zu Wort.

