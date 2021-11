AV-Comparatives testet Internet-Sicherheitslösungen für Endverbraucher und Unternehmen auf Schutz gegen Advanced und Targeted Attacks

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) - AV-Comparatives hat die Ergebnisse seiner Advanced Threat Protection Tests 2021 veröffentlicht. Acht Endverbraucher-Antivirenprodukte und acht Endpoint-Security-Programme für Windows wurden auf Herz und Nieren geprüft. https://www.a v-comparatives.org/testmethod/advanced-threat-protection-tests/

Der Advanced Threat Protection Test von AV-Comparatives verwendet eine Vielzahl unterschiedlicher Angriffsszenarien, gegen die sich die getesteten Programme verteidigen müssen. Gezielte Angriffe verwenden verschiedene Techniken, um der Erkennung durch Security-Software zu entgehen. Dazu gehören dateilose Angriffe, Code-Verschleierung und die Verwendung von legitimen Betriebssystem-Tools. Auch die Verschleierung von bösartigem Code macht es für ein Sicherheitsprogramm schwer, ihn zu erkennen. Der Missbrauch legitimer Systemprogramme für böswillige Zwecke macht es Cyberkriminellen außerdem leichter, unter dem Radar der Sicherheitsmaßnahmen zu bleiben.

In den Advanced Threat Protection Tests setzen AV-Comparatives Hacking- und Penetrationstechniken ein, die Angreifern den Zugriff auf interne Computersysteme ermöglichen. Diese Angriffe können in die Cybersecurity Kill Chain von Lockheed Martin und sieben verschiedene Phasen unterteilt werden - jede mit einzigartigen IOCs (Indicators of Compromise) für die Opfer. Alle unsere Tests verwenden eine Teilmenge der TTP (Tactics, Techniques, Procedures), die im MITRE ATT&CK(TM) Framework aufgeführt sind. Ein Fehlalarmtest ist ebenfalls in den Berichten enthalten.

Zu den getesteten Enterprise Endpoint Security-Produkten gehören: Acronis Cyber Protect Cloud mit Advanced Security Pack; Avast Business Antivirus Pro Plus; Bitdefender Gravity Zone Elite; CrowdStrike Falcon Pro; ESET PROTECT Entry mit ESET PROTECT Cloud; G Data Endpoint Protection Business; Kaspersky Endpoint Security for Business - Select mit KSC; VIPRE Endpoint Cloud.

Alle oben aufgeführten Unternehmensprodukte blockierten mindestens acht von fünfzehn fortgeschrittenen Angriffen und erhielten daher die ATP Enterprise Certification von AV-Comparatives.

Link zum Bericht: https ://www.av-comparatives.org/tests/advanced-threat-protection-test-2021-enterprise/

Zu den getesteten Sicherheitsprogrammen für Endverbraucher gehören: Avast Free Antivirus; AVG Free Antivirus; Bitdefender Internet Security; ESET Internet Security; G Data Total Security; Kaspersky Internet Security; McAfee Total Protection; VIPRE Advanced Security.

Von diesen erreichten die Endverbraucher-Produkte von Avast, AVG, ESET, Kaspersky und McAfee die höchste Bewertung ADVANCED+.

Link zum Bericht: https ://www.av-comparatives.org/tests/advanced-threat-protection-test-2021-consumer/

"Der Advanced Threat Protection Test prüft die Fähigkeit eines jeden Sicherheits-Produkts, einen Computer vor gezielten Angriffen zu schützen, die als "Advanced Persistent Threats" (APTs) bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um komplexe, mehrstufige Angriffe, die auf eine bestimmte Person oder Organisation abzielen. Während die meisten dieser Angriffe letztlich darauf abzielen, Unternehmensnetzwerke zu infiltrieren, besteht eine offensichtliche Möglichkeit darin, die persönlichen Computer von Mitarbeitern innerhalb der Organisation anzugreifen. Darüber hinaus können Cyberkriminelle auch aus anderen Gründen gezielte Angriffe auf Einzelpersonen starten. Das bedeutet, dass sowohl Endverbraucher-Sicherheitsprogramme als auch Software zum Schutz von Unternehmensendgeräten Schutz vor solchen Angriffen bieten sollten.", sagt Peter Stelzhammer, co-founder von AV-Comparatives.

Alle getesteten Produkte, sowohl für Endverbraucher als auch für Unternehmen, mussten sich gegen 15 verschiedene komplexe gezielte Angriffe verteidigen.

AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests anbietet, um zu prüfen, ob Sicherheits-Produkte wie PC/Mac-basierte Antivirus-Produkte und mobile Security-Lösungen halten, was sie versprechen. Mithilfe einer der weltweit größten Beispielsammlungen schafft sie eine reale Umgebung für statistisch valide Tests. AV-Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Ergebnisse. Die Zertifizierung durch AV-Comparatives bietet ein offizielles Gütesiegel für die Performance von Software, das weltweit anerkannt ist.

