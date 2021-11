ÖGB-Katzian appelliert an Arbeitgeber: „Nutzen Sie die Kurzarbeit und halten Sie Ihre MitarbeiterInnen!“

Arbeitslose mit höherem Arbeitslosengeld vor Armut schützen

Wien (OTS) - „Der vierte Lockdown wird sowohl die Kurzarbeit als auch die Arbeitslosenzahlen wieder in die Höhe treiben“, kommentiert ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian die aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt. „Deswegen mein Appell an alle Arbeitgeber: Nutzen Sie die Kurzarbeit, halten Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!“ Die Sozialpartner arbeiten auf Hochtouren gemeinsam mit der Bundesregierung daran, dieses Kriseninstrument, das mehr als 1,3 Millionen Arbeitsplätze gerettet hat, erneut weiterzuentwickeln. Die Vorteile liegen auf der Hand, betont Katzian einmal mehr: „Arbeitsplätze bleiben erhalten, Arbeitgeber haben die Klarheit, dass der Betrieb nach dem Lockdown sofort weitergehen kann. Kurzarbeit ist ein Win-Win-Modell für alle.“

Arbeitslosengeld erhöhen

„Für alle, die die Kurzarbeit nicht nutzen können oder aktuell keinen Job finden, fordern wir weiterhin die Erhöhung des Arbeitslosengelds von aktuell 55 auf 70 Prozent des letzten Nettoentgelts“, wiederholt Katzian diese zentrale Forderung des ÖGB. Das durchschnittliche Arbeitslosengeld beträgt weniger als 1.000 Euro. „Das bedeutet, Arbeitslose leben unter der Armutsgrenze. Das ist existenzbedrohend und mit dem Problem der zunehmenden Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt sich die Armutsgefährdung vieler Menschen“, so der ÖGB-Präsident abschließend. Ein höheres Arbeitslosengeld würde also nicht nur die Menschen absichern, sondern auch die Kaufkraft sichern und eins zu eins in die Wirtschaft fließen.

