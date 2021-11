oekostrom AG übernimmt MeinAlpenStrom

Wien (OTS) - Österreichs größte unabhängige Energiedienstleisterin übernimmt Ökostrom-Anbieter aus der Steiermark

Die oekostrom AG übernimmt mit 1. Jänner 2022 den steirischen Ökostromanbieter MeinAlpenStrom von der Prinzhorn-Gruppe. Damit wächst der Kund:innenstamm der oekostrom AG-Gruppe auf mehr als 90.000 an. Für die rund 14.000 Kund:innen von MeinAlpenStrom bleibt die Kontinuität gewahrt: Sie erhalten wie gewohnt Ökostrom aus Wasserkraftwerken, künftig auch ergänzt durch Strom aus Wind- und Sonnenkraftwerken aus dem Portfolio der oekostrom AG-Gruppe. MeinAlpenStrom-Kund:innen haben durch die Übernahme mit keinen Änderungen zu rechnen. Die oekostrom AG garantiert zu jeder Zeit Versorgungssicherheit für ihre neu dazugewonnenen Abnehmer:innen.

„Durch die Übernahme von MeinAlpenStrom erweitern wir das oekostrom AG-Universum um eine Marke, die glaubhaft für regionale Erzeugung aus erneuerbaren Energien steht, und vergrößern unsere Community klima- und umweltaffiner Konsument:innen. Wir heißen die Kund:innen der MeinAlpenStrom herzlich bei uns willkommen“, freut sich Hildegard Aichberger, im oekostrom AG-Vorstand für Vertrieb und Marketing zuständig.

Vorstandsprecher Ulrich Streibl ergänzt: „Diese Transaktion unterstreicht deutlich, dass wir unsere angekündigten Wachstumspläne auch in die Tat umsetzen und die Energiewende kraftvoll vorantreiben.“

Harald Ganster, Managing Director der Prinzhorn Holding: „Wir sind froh, dass mit der oekostrom AG ein ökologisch glaubwürdiges und finanziell nachhaltiges Unternehmen die MeinAlpenStrom GmbH übernimmt und so die Gründungsidee – ein Nahversorger für sauberen Strom zu sein – weitergeführt wird.“

Die oekostrom AG ist Österreichs größte unabhängige Energiedienstleisterin. Im Jahr 2020 belieferte sie knapp 80.000 Kund:innen mit zertifiziert sauberem Strom und Wärmeprodukten aus ausschließlich heimischen Quellen. Mit der Übernahme von MeinAlpenStrom hat die oekostrom AG nun ihr Wachstum zugunsten des Klimas weiter vorangetrieben.

oekostrom AG – für eine Energieversorgung mit Zukunft

Die oekostrom AG ist Produzentin und Anbieterin von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und setzt sich aktiv für eine ökologische, zukunftsfähige Energieversorgung ein. 1999 aus der Anti-Atom- und Klimaschutzbewegung heraus gegründet ist das Unternehmen heute der größte unabhängige Energiedienstleister in Österreich. Seit den Anfangsjahren ist die oekostrom AG stark gewachsen. Die klare Haltung, das Richtige im Sinne einer erneuerbaren Energiezukunft zu tun, hat sie dabei stets mitgenommen.

Die oekostrom AG bietet vielfältige Handlungsoptionen für Menschen, die einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz leisten wollen: Sei es als Kund:in, Aktionär:in, Produzent:in oder einfach als engagierter Mensch.

100 % unabhängig – 100 % zukunftsfähig – 100 % aus Österreich

MeinAlpenStrom

MeinAlpenStrom ist ein unabhängiger, österreichischer Ökostromanbieter, dem Ökologie und Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegen. MeinAlpenStrom liefert echten Ökostrom an Kunden in ganz Österreich. Das bedeutet, dass Strom und Herkunftsnachweise ausschließlich gemeinsam, nach ökologisch höchsten Standards, in modernen Kleinwasserkraftwerken produziert und geliefert werden. Seit Beginn setzt sich das Team von MeinAlpenStrom für mehr Nachhaltigkeit, Transparenz und Kund:innenfreundlichkeit am österreichischen Strommarkt ein.

