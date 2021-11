REMINDER: „(K)Ein Täter sein: Wie durchbricht man den Kreislauf der Gewalt?"

25. November: Online-Auftaktveranstaltung zur „EineR von fünf“-Ringvorlesung

Wien (OTS) - Im Fokus der diesjährigen Auftaktveranstaltung zur Ringvorlesung „EineR von fünf“ stehen die Täter – Männer, die Gewalt gegen Frauen und Kinder ausüben – und dabei im Besonderen die opferschutzorientierte Täterarbeit. Das Zentrum für Gerichtsmedizin der MedUni Wien, der Verein AÖF und die Volksanwaltschaft laden am 25. November 2021 von 18 bis 20 Uhr zur Auftaktveranstaltung, die wieder ausschließlich online stattfinden wird.





Donnerstag, 25. November, 18 bis 20 Uhr

Livestream: https://volksanwaltschaft.gv.at

Programm:

Eröffnung durch Volksanwalt Bernhard Achitz

Einleitung von Andrea Berzlanovich (Lehrveranstaltungsleiterin der Ringvorlesung, Zentrum für Gerichtsmedizin der MedUni Wien)

Impulsreferat von Peter Wanke (Systemischer Psychotherapeut, Sozialpädagoge, Verein Limes)

Podiumsdiskussion mit

Maria Rösslhumer („Eine von fünf“-Mitveranstalterin, Autonome Frauenhäuser Österreich)

Barbara Steiner (Verein JURISTINNEN)

Liane Lagerstorfer-Locker (Lehrerin in Pension)

Vivien Kabar (Künstlerin)

Romeo Bissuti (Verein Männerberatung Wien)





Moderation: Miriam Labus (ORF)





Hintergrund: Jede fünfte in Österreich lebende Frau ist körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Um der Tabuisierung und Verharmlosung aktiv entgegenzuwirken, veranstaltet das Zentrum für Gerichtsmedizin der MedUni Wien in Zusammenarbeit mit dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) und der Volksanwaltschaft Wien einmal im Jahr für Studierende die interdisziplinäre Ringvorlesung „Eine von fünf“. Diese findet im Rahmen der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ im November und Dezember statt.

Die 12. Interdisziplinäre Ringvorlesung „EineR von fünf – Opferschutzorientierte Täterarbeit bei Gewalt an Frauen und Kindern“ wird vom 29.11.-14.12.2021 an der Medizinischen Universität Wien abgehalten. Nähere Details unter: https://www.meduniwien.ac.at/hp/gerichtsmedizin/lehre/ringvorlesung-einer-von-fuenf/einer-von-fuenf-ws-20212022/. Auf dieser Seite sind das laufend aktualisierte Programm sowie die Präsentationen der Referentinnen und Referenten abrufbar.





