Hervorragende Wirkung des Tiroler Mundsprays SALOPUR® MSP auch bei der DELTA-Variante wissenschaftlich bestätigt

Das Ergebnis kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Die aktuell wieder steigenden Zahlen an COVID-19 Patienten lassen die Befürchtung in Österreich vor einer weiteren Welle und damit einhergehenden Einschränkungen wieder wachsen. In Gesprächen mit vielen KundInnen wurde immer wieder betont, wie groß die Verunsicherung in der Bevölkerung verbreitet ist, welche Schutzmaßnahmen nun sinnvoll und wirksam sind. Uns ist kein anderes Produkt weltweit bekannt, welches in Labortests 100% von SARS-CoV2 innerhalb so kurzer Zeit eliminieren kann und dazu noch keinerlei schädliche Inhaltsstoffe enthält. DI Forster, Mag. Steinmüller 1/6

Mit diesem ersten Nachweis der Wirksamkeit dieses Mundsprays gegen SARS-CoV2 könnte man über ein Produkt verfügen, welches gerade in der aktuellen Phase der Pandemie, einen wichtigen Impuls setzen kann Prof. Dr. Lass-Flörl 2/6

Von einem Tag auf den anderen waren wir plötzlich bekannt. Zahlreiche Zeitungen, Fernsehsender und Radiostationen in ganz Österreich haben um Interviews angefragt. Sogar in Deutschland, Schweiz und in Südtirol wurde über unser Produkt SALOPUR® MSP berichtet. Unser Team zeichnet sich dadurch aus, dass jeder von uns bereit ist, auch am Wochenende und nach Feierabend, die sprichwörtlichen Ärmel hochzukrempeln und anzupacken. Hubert Pancheri 3/6

In Österreich sind wir recht gut aufgestellt. Unseren Mundspray gibt es in unserem Onlineshop, in allen Apotheken in Österreich, in den Forstinger Filialen und vielen weiteren Geschäften zu kaufen. Wir haben auch viele Anfragen aus dem Ausland erhalten. Zum Teil sind wir sogar direkt mit Regierungsvertretern in Kontakt, welche mit unserem Mundspray eine einfach umzusetzende, jedoch äußerst effektive Maßnahme für deren Bevölkerung erkennen. Mag. Thomas Steinmüller 4/6

Seit Anfang dieses Jahres haben wir schon zahlreiche Labortests mit diesem Mundspray durchgeführt. Es zeigt sich immer mehr, dass dieses Produkt ein sehr alltagstaugliches Mittel sein kann, welches auch bei Mutationen von SARS-CoV2 sein großes Potential entfalten kann. Die Besonderheit daran ist zudem, dass aufgrund der durch andere Labors bestätigte ungefährlichen Inhaltsstoffe ein häufiger Gebrauch über den ganzen Tag verteilt, möglich ist. Der Mundspray ersetzt sicherlich keine Impfung, die immer noch den besten Schutz vor einer Infektion darstellt, jedoch bei einem flächendeckenden Einsatz des Mundsprays könnte die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Pandemie entscheidend reduziert werden. Studien haben zudem gezeigt, dass die DELTA-Mutation eine deutlich höhere Virenlast vor allem im Mund-Rachenraum aufweist. Genau hier ist ein Mundspray ein ideal anzuwendendes Mittel, um die Viren genau dort zu dezimieren, und damit die Ansteckungsgefahr für Dritte, zumindest für einige Zeit, zu reduzieren. Assistenz-Prof. Dr. Wilfried Posch 5/6

Die MED-Uni Innsbruck hat die hervorragende Wirkung nun auch bei der DELTA-Mutation bestätigt. Das ist ein großartiges Ergebnis genau zur richtigen Zeit! Da wir ausschließlich gut verträgliche Inhaltsstoffe verwenden, kann unser Mundspray mehrfach am Tag, auch von Kindern verwendet werden. Wir richten uns an geimpfte und ungeimpfte Personen als zusätzlichen Schutz. Jedoch mit dem großen Unterschied: Ich kann für mich selbst entscheiden, ob ich den Spray als sinnvoll erachte und ob und wie oft ich sprühe. Unsere Empfehlung: Sprühen sie vor dem Treffen mit anderen Personen und direkt nach dem Treffen. Schützen Sie sich selbst und auch Ihre Mitmenschen! DI Michael Forster 6/6

Hall in Tirol (OTS) - Im April dieses Jahres konnte an der Medizinischen Universität Innsbruck nachgewiesen werden, dass der Mundspray SALOPUR® MSP der Tiroler Firma ÖKOPUR Austria GmbH, SARS-COV2 Viren bis zu 100% eliminieren kann, und das sogar innerhalb von nur 60 Sekunden.

Aktuell steigt in ganz Europa wieder die Zahl der Coronapatienten. Gerade rechtzeitig veröffentlicht das Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie der Medizinischen Universität Innsbruck ein weiteres erfolgversprechendes Forschungsergebnis: Die antivirale Wirkung des Tiroler Mundsprays SALOPUR® MSP konnte an der deutlich ansteckenderen Variante der DELTA-Mutation ebenfalls nachgewiesen werden!

Die beiden Unternehmensgründer DI Michael Forster und Mag. Thomas Steinmüller der Haller Firma ÖKOPUR Austria GmbH freuen sich über diese Bestätigung: „ Das Ergebnis kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Die aktuell wieder steigenden Zahlen an COVID-19 Patienten lassen die Befürchtung in Österreich vor einer weiteren Welle und damit einhergehenden Einschränkungen wieder wachsen. In Gesprächen mit vielen KundInnen wurde immer wieder betont, wie groß die Verunsicherung in der Bevölkerung verbreitet ist, welche Schutzmaßnahmen nun sinnvoll und wirksam sind. Uns ist kein anderes Produkt weltweit bekannt, welches in Labortests 100% von SARS-CoV2 innerhalb so kurzer Zeit eliminieren kann und dazu noch keinerlei schädliche Inhaltsstoffe enthält. “

Schon im Frühjahr erkannte die Direktorin des Instituts für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie Frau Prof. Dr. Lass-Flörl das große Potential dieses Tiroler Produktes: „ Mit diesem ersten Nachweis der Wirksamkeit dieses Mundsprays gegen SARS-CoV2 könnte man über ein Produkt verfügen, welches gerade in der aktuellen Phase der Pandemie, einen wichtigen Impuls setzen kann “.

Mit den aktuellen Testergebnissen erklärt Studienleiter Assistenz-Prof. Dr. Wilfried Posch weiter: „ Seit Anfang dieses Jahres haben wir schon zahlreiche Labortests mit diesem Mundspray durchgeführt. Es zeigt sich immer mehr, dass dieses Produkt ein sehr alltagstaugliches Mittel sein kann, welches auch bei Mutationen von SARS-CoV2 sein großes Potential entfalten kann. Die Besonderheit daran ist zudem, dass aufgrund der durch andere Labors bestätigte ungefährlichen Inhaltsstoffe ein häufiger Gebrauch über den ganzen Tag verteilt, möglich ist. Der Mundspray ersetzt sicherlich keine Impfung, die immer noch den besten Schutz vor einer Infektion darstellt, jedoch bei einem flächendeckenden Einsatz des Mundsprays könnte die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Pandemie entscheidend reduziert werden. Studien haben zudem gezeigt, dass die DELTA-Mutation eine deutlich höhere Virenlast vor allem im Mund-Rachenraum aufweist. Genau hier ist ein Mundspray ein ideal anzuwendendes Mittel, um die Viren genau dort zu dezimieren, und damit die Ansteckungsgefahr für Dritte, zumindest für einige Zeit, zu reduzieren. “

Als dritter im Bunde der Tiroler Erfolgsgeschichte berichtet der Innsbrucker Hubert Pancheri über die Ereignisse ihrer Tiroler Firma seit der Veröffentlichung des ersten Laborergebnisses im April 2021: „ Von einem Tag auf den anderen waren wir plötzlich bekannt. Zahlreiche Zeitungen, Fernsehsender und Radiostationen in ganz Österreich haben um Interviews angefragt. Sogar in Deutschland, Schweiz und in Südtirol wurde über unser Produkt SALOPUR® MSP berichtet. Unser Team zeichnet sich dadurch aus, dass jeder von uns bereit ist, auch am Wochenende und nach Feierabend, die sprichwörtlichen Ärmel hochzukrempeln und anzupacken."

Aktuell arbeiten alle drei mit Hochdruck daran, weitere Vertriebskanäle im In- und Ausland aufzubauen. Steinmüller berichtet dazu: „ In Österreich sind wir recht gut aufgestellt. Unseren Mundspray gibt es in unserem Onlineshop, in allen Apotheken in Österreich, in den Forstinger Filialen und vielen weiteren Geschäften zu kaufen. Wir haben auch viele Anfragen aus dem Ausland erhalten. Zum Teil sind wir sogar direkt mit Regierungsvertretern in Kontakt, welche mit unserem Mundspray eine einfach umzusetzende, jedoch äußerst effektive Maßnahme für deren Bevölkerung erkennen. “

Forster fasst die Schlüsselpunkte wie folgt zusammen: „ Die MED-Uni Innsbruck hat die hervorragende Wirkung nun auch bei der DELTA-Mutation bestätigt. Das ist ein großartiges Ergebnis genau zur richtigen Zeit! Da wir ausschließlich gut verträgliche Inhaltsstoffe verwenden, kann unser Mundspray mehrfach am Tag, auch von Kindern verwendet werden. Wir richten uns an geimpfte und ungeimpfte Personen als zusätzlichen Schutz. Jedoch mit dem großen Unterschied: Ich kann für mich selbst entscheiden, ob ich den Spray als sinnvoll erachte und ob und wie oft ich sprühe. Unsere Empfehlung: Sprühen sie vor dem Treffen mit anderen Personen und direkt nach dem Treffen. Schützen Sie sich selbst und auch Ihre Mitmenschen! “

SALOPUR MSP online bestellen Online Shop

Rückfragen & Kontakt:

Firma ÖKOPUR Austria GmbH, Wallpachgasse 6, 6060 Hall in Tirol

e-mail: info @ salopur.eu, https://salopur.eu/



Asst.-Prof. Mag. Dr. Wilfried Posch

Emerging Infectious Diseases, Medical University of Innsbruck

Schöpfstrasse 41, 6020 Innsbruck

Tel: +43 512 9003 70706

Email: wilfried.posch @ i-med.ac.at