IMC Virtual Bachelor Info Day am 2. Dezember 2021

Die IMC FH Krems gibt zukünftigen Studierenden am Virtual Bachelor Info Day die Möglichkeit die Studiengänge, aber auch die Fachhochschule an sich, kennenzulernen.

Krems (OTS) - Am Donnerstag, dem 2.Dezember 2021, stellt die IMC FH Krems in der Zeit von 14:00 bis 17:30 Uhr ihre Bachelor-Studiengänge im virtuellen Format vor. Von Gesundheits- und Krankenpflege über Applied Chemistry und Unternehmensführung bis hin zu Informatics - insgesamt 17 Bachelor-Studiengänge werden an der IMC FH Krems angeboten. Die Studiengänge sind in den Bereichen Wirtschaft, Digitalisierung & Technik, Gesundheit und Life Sciences angesiedelt. Der Nachmittag bietet viele abwechslungsreiche virtuelle Highlights.

Ein einzigartiges virtuelles Erlebnis

Interessentinnen und Interessenten wird mit einem innovativen Online-Event-Tool ein abwechslungsreicher und informativer Nachmittag geboten. Sie sollen sich wie am IMC Campus Krems fühlen und die IMC FH Krems hautnah kennenlernen, wenn auch in virtueller Form. Dafür wurde beispielsweise der große Veranstaltungsaal mit den Info-Ständen zu jedem Studiengang nachgebildet. Jeder dieser virtuellen Info-Stände ist mit zahlreichen spannenden Funktionen ausgestattet. Studierende und Studiengangsleitungen stellen im Video Chat die Studiengänge vor, zahlreiche Videos rund um das Studium, die Universitätsstadt Krems, die Besonderheiten eines FH-Studiums aus Sicht der Studierenden und eine Hausführung mit einer Drohne runden das tolle Programm des Virtual Bachelor Info Day ab und machen ihn zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Jetzt Karriere starten in Krems

Lehre, Forschung und Wirtschaft eng miteinander zu verschränken, ist eines der Hauptanliegen der IMC FH Krems. Die IMC FH Krems versteht sich dabei nicht nur als akademische Ausbildungsstätte, sondern sucht permanent die Zusammenarbeit mit Forschung und Wirtschaft. Damit trägt die Fachhochschule maßgeblich dazu bei, dass die Studierenden fit für den nationalen und internationalen Arbeitsmarkt sind.

Fokus Internationalität

3.200 Studierende aus 50 verschiedenen Nationen

155 Partnerhochschulen weltweit

50% der Studiengänge in englischer Sprache

Das Bachelor-Studienangebot

Wirtschaft

Betriebswirtschaft für das Gesundheitswesen

Business Administration

Export-oriented Management

International Wine Business

Tourism- and Leisure Management

Unternehmensführung

Digitalisierung und Technik

Applied Chemistry

Informatics

Gesundheit

Ergotherapie

Gesundheits- und Krankenpflege

Hebammen

Musiktherapie

Physiotherapie

Life Sciences

Medical and Pharmaceutical Biotechnology

