Auszeichnung Elite Report 2022 – Sonderpreis für Schelhammer Capital Vermögensmanagement

Handelsblatt Elite Report kürt die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum.

München/Salzburg (OTS) - Der Handelsblatt Elite Award ist der größte Branchentest im Private Banking & Wealth Management und gilt als bedeutender Gradmesser von Beratungs- und Vermögensanlagedienstleistungen im deutschsprachigen Raum. Die Wirtschafts- und Finanzzeitung Handelsblatt sowie die Jury des Elite Report haben in ihrer jährlichen Studie insgesamt 362 Vermögensverwalter unter die Lupe genommen, wovon lediglich 51 Häuser als „empfehlenswert“ eingestuft wurden. Insgesamt stammen 42 aus Deutschland, 4 aus Österreich und 5 aus der Schweiz und Liechtenstein.



Dabei schlüpfen die unabhängigen Experten und Tester in die Rolle potenzieller Kunden und sammeln alle Eindrücke und Fakten. Die Ergebnisse der Auswertungen, fließen in den Handelsblatt Elite Report - ein Orientierungsgeber für die richtige Vermögensanlage.



Sonderpreis für Schelhammer Capital Vermögensmanagement

Am 22. November fand im Rahmen des Vermögenskonvents im Kaufmanns-Casino, in München, die Preisverleihung statt. Schelhammer Capital Vermögensmanagement war dieses Jahr erstmalig auf dem Prüfstand und wurde mit einem Sonderpreis als Newcomer geehrt.



„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit dem neu geformten Team von Schelhammer Capital Vermögensmanagement gleich vom Start weg eine Top-Bewertung erreicht haben“, freut sich Christian Jauk, Vorstandsvorsitzender der Schelhammer Capital Bank AG und CEO der GRAWE Bankengruppe. „Dieses Ergebnis zeigt, welche Impulse von Schelhammer Capital als stärkster Privatbank Österreichs ausgehen. Wir arbeiten jeden Tag mit kompromisslosem Engagement und höchsten Beratungsstandards für unsere Kunden.“



„Wir wollen unsere Kunden über viele Jahre hinweg betreuen und ihre finanziellen Wünsche und Bedürfnisse bestmöglich verstehen – das ist unser oberstes Ziel. Daher freuen wir uns besonders über diese wertvolle Auszeichnung denn sie bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg im Sinne unserer Kunden sind“ ergänzt Heinz Mayer, Leiter des Schelhammer Capital Vermögensmanagements.



Originalzitat aus dem Handelsblatt Elite Report



„Der Taktstock saust durch die Luft. Der Vorhang ist gefallen. Bühne frei. – In Salzburg mobilisiert und fasziniert der frische Wettbewerb Vermögende und ihre Dienstleister. Wir haben uns ein Bild gemacht, denn Leser drängten uns. Viele von ihnen fühlten sich verlassen, vom vertrauten Berater schnöde getrennt. Nicht vom Winde verweht, sondern hier in der Festspielstadt entsteht ein neuer – schon im Status Nascendi – viel beachteter Vermögensverwalter. Er kann auf einen enormen, in Jahrzehnten gewachsenen Erfahrungsschatz, vor allem auf eine enge Kundenbindung bis weit nach Bayern hinein, bauen. Kein Wunder, dass die etablierten Häuser – und hier vor allem der Platzhirsch Schoeller – aufgeschreckt sind. Sie alle arbeiten sicher an geeigneten Antworten. Wer so aufgestellt ist, wie der Neue, mischt die Szene nämlich auf. Er zieht Interessenten an wie ein Magnet. Doch nicht nur eine optimierte Kundenorientierung verspricht hier Spitzenqualität, sondern auch der Faktor »Innere Intelligenz«. Damit ist das vermögensstrategische Know-how von der tiefschürfenden Analyse bis hin zur Kunst der vorteilhaften Anlage gemeint. Auch in diesem meist verborgenen Bereich wirkt ein Altbekannter mit legendärem Ruf. Stets ist Heinz Mayer mit ansehnlichen Performanceleistungen aufgefallen, was nachhaltig seine Verehrung steigerte. Das neue Team besteht inzwischen aus mehr als 26 Beratern und Betreuern. Wie wir hören, haben sich schon sehr viele Kunden auf die Beine gemacht, um der neuen Vermögensverwaltung an der Salzach ihre Aufwartung zu machen. – Im Wettbewerb haben alle ihre Chancen und das ist gut.“



Das Team von Schelhammer Capital Vermögensmanagement ist Teil der Schelhammer Capital Bank AG, der stärksten Privatbank Österreichs, und verfügt über mehr als 25 Jahre Expertise in der Beratung vermögender Kunden sowie in der Vermögensverwaltung. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden immer im Mittelpunkt. Beraterkontinuität und profunde Kenntnisse als Kapitalmarkt- und Veranlagungsexperten werden genauso groß geschrieben, wie die persönliche und vertrauensvolle Betreuung.

