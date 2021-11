SOS Mitmensch: Literaturnobelpreisträgerin Jelinek unterstützt afghanische Forscherin

Scharfe Kritik an Visumverweigerung des Außenministeriums nach vorheriger Zusicherung

Wien (OTS) - Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek unterstützt die 25-jährige afghanische Astronomin und Frauenrechtsaktivistin Amena Karimyan, die nach einem von Österreich verweigerten Visum in Islamabad festsitzt. In ihrem Unterstützungsstatement übt Jelinek scharfe Kritik am österreichischen Außenministerium, das den Visumantrag der Forscherin trotz vorheriger Zusicherung abgelehnt hat.

„Das Schlimmste, das ich mir vorstellen kann, ist, einem Menschen, der am Ertrinken ist, die Hand hinzuhalten und sie dann im letzten Moment doch noch wegzuziehen. Einem Menschen Hoffnung zu machen und die Rettung im letzten Augenblick zu verweigern. Das hat das österreichische Außenministerium mit Amena Karimyan gemacht“, ist Jelinek empört über die Vorgangsweise des österreichischen Außenministeriums. Und Jelinek fügt hinzu: „Wir haben schon genug Frauen und genug Forscherinnen, da brauchen wir uns nicht eigens noch welche zu holen, nicht einmal für ein paar Monate. Das haben sie sich vielleicht gedacht. Und Frauenrechtlerinnen brauchen wir hier sowieso nicht. Wer braucht die schon... Die arme junge Frau muss sofort unterstützt werden, so wie es ihr versprochen wurde. Das ist keine Frage.“

SOS Mitmensch ruft Außenminister Michael Linhart dazu auf, Amena Karimyan nicht im Stich zu lassen. Die 25-Jährige Astronomin befinde sich in einer höchst prekären und gefährlichen Situation. Bereits mehr als 2.000 Menschen haben einen Eil-Appell von SOS Mitmensch an den österreichischen Außenminister unterzeichnet. Gefordert wird ein sofortiges Visum für Karimyan.

