Nachhaltige Gestalter*innen 2021 ausgezeichnet

Gestern zeichnete das Magazin BUSINESSART bereits zum 13. Mal die Nachhaltigen Gestalter*innen Österreichs aus. Nominiert und gewählt wurden sie von einer 60-köpfigen Fachjury.

St. Pölten, 22. November 2021 (OTS) - Heute und in den kommenden Jahren werden die Weichen für die Zukunft der Menschheit gestellt. Das wissen wir. Unzählige Vereinbarungen sollen dem Rechnung tragen: internationale, europäische oder nationale. Aber das allein ist zu wenig, zu klein und zu langsam. „Die Nachhaltigen Gestalter*innen schaffen bereits was notwendig ist – sie reduzieren ihren CO2-Ausstoß, schonen Ressourcen und halten unsere Welt lebenswert. Sie finden ihren Weg mit viel Herzblut, Kreativität und innovativer Kraft. Deshalb zeichnen wir sie aus,“ sagt Roswitha Reisinger, Initiatorin des Preises und Herausgeberin des Magazins BUSINESSART.

Das sind die Nachhaltigen Gestalter*innen 2021

(alphabetisch gereiht)

Gerhard und Sigrid Zoubek, ADAMAH Biobetriebe

Georg Bursik, Manfred Tisch, Baumit GmbH

Sarah Lechner, BRüSLi GmbH

Ingun Kluppenegger, Roland Jaritz, Dein´s & Mein´s GmbH

Sophie Rendl, Hannah Zach, Frauendomäne - Datenbank für Expertinnen

Susanne Formanek, GRÜNSTATTGRAU Forschungs- und InnovationsGmbH

Michael Beitl, Luca Fichtinger, Sebastian Jeschko und Fabian Wagesreither,Kern Tec

Bianca & Paul Kolarik, Luftburg – Kolarik im Prater

Guido Güntert, Carina Pimpel, Albert Brandstätter, Lebenshilfe Österreich

Otto Leodolter, Löffler GmbH

Andreas Matthä, ÖBB

Markus Wadsak, ORF-Wetter

Georg Strasser, Too Good To Go

Herbert Schlossnikl, Birgit Aichinger, Vöslauer Mineralwasser GmbH

Martin Steininger, Windkraft Simonsfeld AG

Über die Auszeichnung und das Magazin BUSINESSART

Die Auszeichnung „Nachhaltige Gestalter*innen Österreichs“ wird seit 2009 vom nachhaltigen Wirtschaftsmagazin BUSINESSART aus dem Lebensart Verlag vergeben. Sowohl Nominierung als auch die Wahl erfolgen durch eine unabhängige Jury aus CSR- und Nachhaltigkeits-Expert*innen.

